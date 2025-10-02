東京ゲームショウ2025（TGS2025）はゲームコンテンツだけでなく、ハードウェアメーカーの展示も熱い。というのも、単純な製品としての魅力だけでなく、近年はストリーマーやプロゲーミングチームとのコラボレーションも盛んで、コラボモデルの展示や試遊、イベントも盛りだくさんになっているからだ。

今回はそんなハードウェアメーカーから、GALLERIA（ガレリア / サードウェーブ）ブースをレポート。

ブース概要

ブース名：GALLERIA（サードウェーブ）

ブース番号：06-C09

先日発表されたばかりのGALLERIA Fシリーズがずらり

ブース中央のステージを覆うように用意された試遊ブースに並ぶのは、先日発表されたばかりのゲーミングデスクトップPC「GALLERIA Fシリーズ」。最大の特徴である流行りのピラーレスデザインを採用した新ケースは、こうしたイベント会場ではわかりやすく映える。

なかでも会場に展示されていたのは「カラーリンク」と呼ばれるPCパーツと内部パーツのカラーを統一したモデルラインで、グラフィックスカードやマザーボード、冷却系はもちろんのこと電源ケーブルに至るまでカラーリングが統一されており、まさに魅せるためのケースと言えるだろう。

もちろん性能面にも妥協はなく、その性能は「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」や「STREET FIGHTER 6」などを実際にプレイしてチェック可能。自作歴が長い筆者としては、こうした見た目も性能もこだわった製品がBTOで購入できるのはなんだか感慨深いものがあった。

ぶいすぽっ！コラボゲーミングマウス、全23種勢揃い！

eSports系VTuberグループといえば、「ぶいすぽっ！」は外せない存在だろう。

FPSタイトルでの活躍だけでなく、今年であれば「VSPO! SHOWDOWN」でのストリートファイター6も記憶に新しいところ。

そんな「ぶいすぽっ！」は「VSPO!GEAR」という名称でゲーミングデバイスを展開しており、今回展示されていたのは第三弾となるマウス。

製品自体の開発はPulsar Gaming Gearsが担当しており、各メンバーごとにオリジナルデザインのゲーミングマウスが取り揃えられている。

性能としてはゲーミングと銘打つだけあって、かなり実践向き。

Pulsar Gaming Gearsが独自開発した「XS-1センサー」搭載 最大32,000DPI スイッチ耐久 クリック 1億回 / ホイール・サイド 300万回 最大8Kポーリングレート対応

（見ている人であれば不安はないだろうが、メンバーにはプレデタータッチする人やイモ3の人もいるため、中途半端な物は出てこないだろう。）

会場ではApexで試遊体験できる他、同時に販売するマウスドングルに装着可能なミニアクリルスタンドも展示されていた。

なお、すでに1次受注が在庫切れになっているメンバーもいるため、気になっている人は早めの注文をオススメする。配送は2026年2月下旬を予定しているとのこと。

未発売が盛りだくさん！著名ストリーマーコラボモデル展示コーナー

GALLERIAと言えばコラボレーションモデルをイメージする人も多いだろう。

TGS2025では発売中のものから未発売のものまで展示されていたため、一部をご紹介しよう。

まずは未発売のものから。

「葛葉コラボモデル」

にじさんじ所属の葛葉氏とのコラボモデル。吸血鬼というよりどちらかというとヴァンパイアハンター感のある衣装だが、5万人記念衣装として登場したFPS衣装かと思われる。

「Nachonekoコラボモデル」

イラストレーター甘城なつき氏のストリーマーとしての姿が「Nachoneko」。VTuberの”ママ”としてはがうる・ぐらや赤見かるびのキャラクターデザインが有名だが、頭に乗っている白色のへんにゃのにも注目。

「猫麦とろろコラボモデル」

個人勢として知名度の高い猫麦とろろ氏とのコラボモデル。再販されたばかりのコントローラーの他、マウスパッドも同時に展示されている。余談だがTGSでは至る所にいらっしゃって、活躍の幅がすごい。

お次はすでに発売しているモデル。

「Crazy Raccoonコラボモデル」

こちらはすでに発売している、プロゲーミングチームだけでなくゲームストリーマーとしても人気の高いCrazy Raccoonとのコラボモデル。全体的にガラスパネルが採用されており、反対側のCRマーク側も必見。

「渋谷ハルコラボモデル」

以前よりコラボモデルを展開していた渋谷ハル氏だが、9月18日にリニューアルしたばかりの新モデルがこちら。ガラスでありながら、ハニカム構造型のデザインが前面に施され、デザインのスリットから差し込むライティングがオシャレ。

GALLERIA XGC5M-R56T8G-GDが当たるWebキャンペーンも実施中

最後に、TGSを記念して公式サイトではWebアンケートも実施中。

アンケートに回答することで、GeForce RTX 5060 Tiを搭載したPCが当たるため、ぜひ参加して欲しい。期限は9月30日までなので、お忘れ無く。

