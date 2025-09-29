見ていてイライラするのに、つい気になってしまう――

今回ご紹介するのは、【あざとい女】が登場する3作品。

夫に媚びる義妹、いらないと言っているのに手料理を持参する嫁、さらには距離の近い夫の女性部下まで…。

家族や夫婦の関係をかき乱す彼女たちの姿に、共感＆怒りが爆発すること間違いなしです。

頼んでないのに手料理を持参する嫁

こってり料理に手作り化粧水…お嫁さんの厚意を無下にできず、義母は困ってしまっていました。

さらに…

タダでもらうわけにもいかず、お金を払う日々…どうしたらわかってもらえるの？

◼︎「嫁の手料理はいりません！」を読む＞＞

シンママだけど働かない!?
義実家に甘えきった義妹

離婚してシングルマザーになったという義妹。でもどうにもこの義妹が苦手で…。

兄妹とはいえ距離が近く、甘えん坊な義妹。さらには…

…この距離感って、普通なの!?
◼︎「大人になれない義妹」を読む＞＞

いつも夫の隣にいる
女性部下が気になる…

社内恋愛の末、結婚し子どもが生まれ、順風満帆だと思っていた。けれど…夫がある女性部下と親密なように見えてしまうのです。

いつもいつも名前があがる女性部下、「高橋さん」。社内のBBQでもいつも夫の隣にいて…。

夫に言っても相手にされなくて…
◼︎「夫の女性部下が気になる」を読む＞＞

他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
(ウーマンエキサイト編集部)