Beo Grace

Bang & Olufsenは、11月17日に新イヤフォン「Beo Grace」(ベオ グレイス)を発売する。一部のBang & Olufsen専門店と公式オンラインストアでは9月30日から先行予約受付を開始する。Beo Grace「Natural Aluminium」の価格は183,000円。

「完璧を追求する精神とジュエリーから着想を得た」という完全ワイヤレスイヤフォンで、ポケットに収まるスリムなサイズでありながら、他に類をみないサウンドを実現するという。

アルミニウムで仕上げられており、「1925年の創業以来Bang & Olufsenが体現してきたすべてーアコースティック、デザイン、クラフツマンシップーを凝縮している」とのこと。

サウンド面では、Bang & Olufsenの熟練トーンマイスターが調整・完成させた新音響構造を核に設計。最新ヘッドフォン「Beoplay H100」の音響原理に着想を得て、「比類なき高音質と先進的なデジタルノイズキャンセリングを提供する」としている。

イヤーピースは楕円形プロファイルに改良され、フィット感と密閉性が向上。本体は防塵・防水性能のIP57規格を備え、外出先での使用に最適という。

アダプティブ・アクティブ・ノイズ・キャンセリング(ANC)も搭載。「従来の最高峰イヤフォンと比べ4倍のANC性能を実現しながら、耳へのヒスノイズや不自然な圧迫感は一切なく、自然な静けさをもたらす」とのこと。

昨年発表したヘッドフォン「Beoplay H100」から導入された新技術「EarSense」も搭載。周囲の騒音を検知しながら耳固有の音響特性を測定し、音と静寂をリアルタイムで自動調整してくれる。

アルミニウム製のステムは、Bang & Olufsenの象徴的なイヤフォン「A8」のデザインを再解釈し、その特徴的な金属製ステムを小型化して搭載。

研磨されたアルミニウムから削り出され、真珠吹き加工を施したアルミニウムケースに収納する。

このアルミニウムのケースにフィットする、ソフトでプレミアムなレザーポーチもオプションアクセサリーとして3色展開予定。Cranberry Redの価格は46,000円。

別売のレザーポーチ、Cranberry Red