ポストシーズン進出の全１２チームが２８日（日本時間２９日）、ようやく決まった。３０日（同１０月１日）のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）からワールドシリーズチャンピオンへの戦いが始まる。

昨季、世界一になったのはドジャース。昨季のドジャースはレギュラーシーズンで防御率メジャー２位、本塁打３位、盗塁は１０位ながら１３６個あるなど、投打に安定した成績を残し、その力をポストシーズンでも発揮した。今季はどうなるのか、注目だ。

今季の出場全チームの攻撃３部門＋防御率の数字をシード順に出してみた。

◆ア・リーグ

ブルージェイズ １９１本塁打｜７７盗塁｜３５犠打＋防御率４・１９

マリナーズ ２３８本塁打｜１６１盗塁｜２４犠打＋防御率３・８７

ヤンキース ２７４本塁打｜１３４盗塁｜７犠打＋防御率３・９１

ガーディアンズ １６８本塁打｜１２９盗塁｜２８犠打＋防御率３・７０

レッドソックス １８６本塁打｜１３９盗塁｜１３犠打＋防御率３・７０

タイガース １９８本塁打｜６１盗塁｜５犠打＋防御率３・９５

◆ナ・リーグ

ブルワーズ １６６本塁打｜１６４盗塁｜２６犠打＋防御率３・５８

フィリーズ ２１２本塁打｜１２４盗塁｜１６犠打＋防御率３・７９

ドジャース ２４４本塁打｜８８盗塁｜１３犠打＋防御率３・９５

カブス ２２３本塁打｜１６１盗塁｜１０犠打＋防御率３・７９

パドレス １５２本塁打｜１０６盗塁｜４８犠打＋防御率３・６３

レッズ １６７本塁打｜１０５盗塁｜１２犠打＋防御率３・８６

２００本塁打＆１００盗塁をクリアしたのは４チーム（マリナーズ、ヤンキース、フィリーズ、カブス）だが、そろって防御率は今ひとつ。逆にブルワーズ、パドレスは投手陣の踏ん張りで勝ち上がってきたのがうかがえる。

ポストシーズンの最初のステージとなるＷＣＳは、ア・リーグ２試合中の１試合がヤンキース対レッドソックス（同１日７時８分試合開始予定＝ヤンキー・スタジアム）となった。シーズン中はレッドソックスが９勝４敗と勝ち越しているが、注目のジャッジは１３試合に５本塁打含む打率２割８分６厘と打っている。吉田は１９打数４安打、本塁打無しの１打点。もう１試合、ガーディアンズ対タイガース戦（同１日２時８分試合開始予定＝プログレッシブ・フィールド）は９月の５勝１敗含め、ガーディアンズが８勝５敗とリードしている。

ナ・リーグのＷＣＳ２試合中の１試合はドジャース対レッズ戦（１日１０時８分試合開始予定＝ドジャー・スタジアム）。今季はドジャースが５勝１敗と勝ち越しているが、大谷翔平が２５打数３安打、本塁打無しと対レッズに打率１割２分なのが気がかりだ。

もう１試合、カブス対パドレス戦（同１日４時８分試合開始予定＝リグレー・フィールド）は４月２度の３連戦を行って３勝３敗のタイ。今永が１２回１／３で失点２、自責点１と相性が良い。序盤の鈴木は右手首を痛めていたこともあり１３打数１安打だが、最終４連戦５発の絶好調で迎える大一番で力を発揮できるのか注目だ。ちなみにこのカード、犠打の数はカブス１０に対しパドレスはメジャー最多の４８。これはフルにＤＨとなった２０２２年以降では新記録でもある（インターリーグのア・リーグ時代は除く）。タイブレークのないポストシーズンだけに、この送りバントが勝敗を分ける展開があるのか、興味深くチェックしたいところだ。

※参考資料 ベースボール・リファレンス

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）