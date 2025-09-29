【5日間限定】1貫あたり約66円はおトクすぎる...！小僧寿しで「よくばり！バリュー盛フェア」開催中《10月3日まで》
持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月29日から10月3日までの平日5日間限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催しています。
たっぷり13貫入って、なんと862円
フェアでしか味わえない炙りネタなども入った、バリエーション豊富な全8種類が揃いました。
すべて13貫入りで、価格は862円。
・まぐろバリュー盛
不動の人気ナンバーワン、『まぐろ』がたっぷり入っています。
・3種の炙りバリュー盛
炙りネタ3種が入った、香ばしい香りが食欲をそそるセットです。
・サーモンバリュー盛
人気の『サーモン』をたっぷり食べたい人にぴったり。
・えびバリュー盛
ほんのり甘くておいしい『えび』は、世代問わず大人気です。
・えんがわバリュー盛
コリコリとした食感がたまらない『えんがわ』がバリュー盛に登場。
・いかげそバリュー盛
噛むほどに旨みを感じられる『いかげそ』は、生姜で爽やかさをプラス。
・炙りえびバリュー盛
炙った『えび』とマヨネーズとの相性バツグン！大人気の炙りネタを楽しめる盛り合わせです。
・炙り穴子バリュー盛
炙りならではの、香ばしい『穴子』を楽しむことができます。
実施店舗や、フェアの詳細は公式サイトから確認できます。
一部地域や店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部