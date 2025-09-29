【5日間限定】1貫あたり約66円はおトクすぎる...！小僧寿しで「よくばり！バリュー盛フェア」開催中《10月3日まで》

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月29日から10月3日までの平日5日間限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催しています。

たっぷり13貫入って、なんと862円

フェアでしか味わえない炙りネタなども入った、バリエーション豊富な全8種類が揃いました。

すべて13貫入りで、価格は862円。

・まぐろバリュー盛

不動の人気ナンバーワン、『まぐろ』がたっぷり入っています。

・3種の炙りバリュー盛

炙りネタ3種が入った、香ばしい香りが食欲をそそるセットです。

・サーモンバリュー盛

人気の『サーモン』をたっぷり食べたい人にぴったり。

・えびバリュー盛

ほんのり甘くておいしい『えび』は、世代問わず大人気です。

・えんがわバリュー盛

コリコリとした食感がたまらない『えんがわ』がバリュー盛に登場。

・いかげそバリュー盛

噛むほどに旨みを感じられる『いかげそ』は、生姜で爽やかさをプラス。

・炙りえびバリュー盛

炙った『えび』とマヨネーズとの相性バツグン！大人気の炙りネタを楽しめる盛り合わせです。

・炙り穴子バリュー盛

炙りならではの、香ばしい『穴子』を楽しむことができます。

実施店舗や、フェアの詳細は公式サイトから確認できます。

一部地域や店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部