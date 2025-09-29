【UNI COFFEE ROASTERY】破格の500円で楽しめる！シャインマスカットと巨峰を贅沢に使った限定フラッペがお得すぎる
「UNI COFFEE ROASTERY」各店では、2025年9月12日から、特別キャンペーン商品「いつもありがとうフラッペ シャインマスカット」と「いつもありがとうフラッペ 巨峰」を発売しています。
贅沢フラッペが500円で！
粒の大きさや房の形、傷などによって規格外品として廃棄されてしまう旬のシャインマスカットと巨峰をたっぷりと使用した、贅沢なフラッペ2品のラインアップ。
いずれも価格は500円。
・いつもありがとうフラッペ シャインマスカット
みずみずしいシャインマスカットをたっぷりと使ったさわやかな味わい。程よい弾力のマスカットゼリーと組み合わせ、清涼感と食感を一度に楽しめます。
・いつもありがとうフラッペ 巨峰
旬の巨峰をまるごと使用した、贅沢で濃厚な味わいです。ぶどう本来の甘みと香りを直接感じられます。
いずれもなくなり次第終了です。また、入荷量がその都度増減する規格外品を使うため、期間中でも販売を一時的に停止する場合があります。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部