千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

9月28日（日）の同番組では、アンジャッシュの渡部建がゲストに自虐アドバイスをおくる場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は「新四天王襲来で波乱上等 コンプラ時代をブチギレてぶち壊せSP」と題し、キレづらくなった世の中で最強の“ブチギレ軍団”がベストなキレ方をアドバイスする企画「行列のできるブチギレ相談所」を実施。

大悟が相談所所長として進行を務め、ひな壇にはノブ、スタジオゲストのゆうちゃみ、ゆい小池、みなみかわ、そいつどいつの市川刺身が出演。ブチギレ軍団には渡部、永野に加え、カーネーションの吉田結衣、ダウ90000の蓮見翔が初参加した。

©AbemaTV,Inc.

相談者として登場したカミナリの石田たくみは、先輩芸人と行った地方営業の帰りの新幹線でのエピソードを。

自分たちが購入した席で「おじさん4人が宴会を開いていた」と語り、相手の態度や雰囲気からトラブルに発展するのが怖く、「キレられなかった」と振り返った。

©AbemaTV,Inc.

これに「キレる」とした渡部は、「注意できる立場のうちに注意したほうがいい」「私はもうルール違反とかマナー違反を注意できない人生」と自虐を交えてアドバイス。

また、吉田は「キレることでおじさんたちに自分は間違った人生だと刻んでほしい」「必ず死ぬときに思い出すから」と真っ向から「キレる」とジャッジし、ひな壇メンバーを「怖いな…」と戦慄させていた。