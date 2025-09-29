Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）が自身のInstagramを更新。FENDI（フェンディ）のアイテムを纏ったオフショットを公開した。

【写真】「なんでこんなにかっこいいの？」バンチャンの自撮りショット【動画】FENDIのパーティーに向け支度するバンチャン。英語のナレーションも／目黒蓮との2ショット（2本）

■スキズ・バンチャンの自撮り「マジカッコ良い…」「アングルが神」の声

9月24日（現地時間）、イタリア・ミラノで開催されたフェンディ2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクションに参加したバンチャン。ショー会場では、Snow Manの目黒蓮との2ショットや、素肌に黒レースシャツを纏った色気溢れる衣装姿が大きな話題を呼んだ。

今回公開された投稿では、日頃の鍛錬を感じさせる白のタンクトップ姿で、鏡越しに自撮りする姿（1、2、8枚目）や、フェンディの「ファーレット チャーム」を手にウィンクするキュートな笑顔、7枚目には「カプチーノ チャーム」の中にバンチャンの公式キャラクター“Wolf Chan（ウルフチャン）”の人形が入った写真も収められている。

ラストには、金髪にカラーコンタクト装着した幻想的な雰囲気のカットも。フェンディのリングやブレスレットを纏った逞しい腕や手の存在感と相まって、唯一無二のオーラを放っている。

SNSには、「マジカッコ良い…」「なんでこんなにかっこいいの？」「自撮りのアングルが神」「ウルフチャンを連れてるチャニにほっこり」「急なかわいい笑顔にやられる」「最後の写真すべてがやばい」など、熱気あるコメントが並んでいる。

■フェンディのディナーに向けてドレスアップするバンチャン

これらの写真は、本日（9月29日）新たに公開された、バンチャンがフェンディのディナーイベントに向けて支度を整える様子を捉えた動画や写真のオフショットの一部と見られ、バンチャンの多彩な魅力を存分に感じられる投稿となっている。

■動画：スキズ・バンチャン、目黒蓮との2ショット