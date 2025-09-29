MAZZEL、4thシングル「Only You」リリース決定！儚くも美しいメロディが耳に残るミディアムバラード

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAZZELの4thシングル「Only You」が、11月26日にリリースされることが決定した。

■恋愛の心情をエモーショナルに表現した楽曲

表題曲「Only You」は、好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級に儚くも美しいメロディが耳に残るミディアムバラード。

CDは、2025年8月にデジタルリリースした「DANGER」と新曲を含む全3曲入り。初回限定盤には、収録楽曲のMVとBehind The Scenesの特典映像の他、ネームキーホルダー（MAZZEL ver.）が封入される。

また、UNIVERSAL MUSIC STORE盤には、マフラータオルが、MAZZEL official Fanclub「MUZEUM」会員限定販売には、40ページのフォトブックに加え、アクリルスタンドとネームキーホルダー（購入時メンバーセレクト可能）が封入される。

■全国8都市での無料ミニライブ開催決定

2026年2月には、CD購入者を対象にした全国8都市での無料ミニライブの開催も決定。CD全形態に封入されるシリアルナンバーから応募でき、詳細は後日発表される。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「Only You」

