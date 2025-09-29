サッカー明治安田J2「V・ファーレン長崎」は28日、アウェーで「ブラウブリッツ秋田」と対戦しました。

首位「水戸」と勝ち点で並び、J1自動昇格圏内の2位につける「V・ファーレン」。

勝てば首位も見える一戦は前半6分、相手陣内で山口からパスを受けたマテウス。

ミドルシュートを放ちますが、相手ゴールキーパーの正面で2試合連続ゴールとはなりません。

28分にはこぼれ球に山口が反応しますが、ネットを揺らすことができず。

V・ファーレンは前半だけで9本のシュートを放ったものの、秋田の堅守に阻まれ、スコアレスで折り返します。

後半も何度もチャンスを迎えますが、ゴールを割ることができなかった V・ファーレン。

引き分けに終わりましたが、これでリーグ戦13試合負け無しとしました。

（高木 琢也 監督）

「内容もそうだが、結果が出せればよかった。準備したことはある程度やれた。一つひとつを戦うことで明かりが見えてくると思うので、その気持ちに変わりはなく次も準備していきたい」

V・ファーレンの順位は変わらずJ1自動昇格圏内2位となっていますが、首位「水戸」が勝利したため、勝ち点差は2に広がっています。

リーグ戦は、残り7試合。

次節は来月4日、アウェーで3位の「ジェフユナイテッド千葉」と対戦します。