TASCAM、32bitフロート録音対応の4chフィールドレコーダー「FR-AV4」 タイムコードジェネレーター搭載 HDMIでカメラと同期可能
FR-AV4
ティアック株式会社はTASCAMブランドより、32bitフロート録音対応の4chフィールドレコーダー「FR-AV4」を10月下旬に発売する。直販価格は16万2,800円。
2基のADCと4系統のUltra HDDAマイクプリアンプを搭載することで133dBを超えるダイナミックレンジを確保しており、「ささやき声から爆音まで」歪むことなくクリアに録音できると謳っている。ビデオグラファー、クリエイター、サウンドデザイナーに向けた音声収録ソリューションという位置付け。
タイムコードジェネレーターを搭載しており、HDMI接続したカメラやレコーダー機器の間で記録の開始と停止を連動させる「HDMI Sync」機能が利用可能。HDMIのほか3.5mm Timecode入出力にも対応するほか、別売りのBluetoothアダプターを用いることでBluetooth経由でのタイムコード同期も行なえる。HDMIはカスケード接続が可能で、8ch以上のマルチトラックも収録できる。
このほか機能面では4入力+ステレオミックスによる6トラック録音、20秒刻みでファイルを自動保存する「オートファイルセーブ」機能、ローカットフィルター、イコライザー、リミッター、ノイズゲートなどが利用可能。
操作は本体のタッチパネルとジョグホイールに加えてスマホアプリ「TASCAM RECORDER CONNECT」からの制御も可能となっている。
HDMIカスケード接続に対応。別売りのBluetoothアダプタを用いたアプリでの制御も可能録音フォーマット（WAV）：48/96/192kHz、24/32bitフロート、BTEXT/iXMLメタデータ対応 録音フォーマット（MP3）：48kHz、128/192/256/320kbps USBオーディオ：48/96kHz、24/32bitフロート 最大入力チャンネル数：4ch 最大録音再生トラック数：6（4ch＋ステレオミックス） タイムコードモード：OFF/Free Run/File TC Offset タイムコード出力：TC OUT/CMAERA/TC/LINE OUT/HDMI/USB-C タイムコード対応フレームレート：23.98/24/25（50）/29.97（59.94）/29.97DF（59.97DF）/30（60）fps バランス入力：XLR/TRSコンボジャック アンバランス入力：3.5mmステレオミニジャック アンバランス出力：3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力：3.5mmステレオミニジャック タイムコード入出力：3.5mmステレオミニジャック HDMI入出力：HDMI Type-A USB端子：Type-C 記録メディア：SDXCメモリーカード（最大512GB） 電源：単3形電池4本、USBバスパワー、ACアダプタ（PS-P520U、別売） 最大消費電力：5.4W 外形寸法：184×42×130mm 重量：756g（電池含む）