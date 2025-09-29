　9月第4週（9月22日～9月26日）に新規設定されたファンドは以下の通り。

運用開始日
〇9月22日
ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２５－０９（為替ヘッジあり・限定追加型）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２５－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント

たわらノーロードゴールド
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ

〇9月24日
ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型）
運用会社：朝日ライフアセットマネジメント

ニューバーガー・インド成長株ファンド（年４回決算型）
運用会社：朝日ライフアセットマネジメント

〇9月25日
カレラ英連邦３国ファンド
運用会社：カレラアセットマネジメント

〇9月26日
ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド（エンタメ∞ニッポン）
運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント

ＳＢＩ日本高配当株式ファンド（年１回決算型）（ＳＢＩ日本シリーズ－日本高配当株式（成長））
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント

株探ニュース