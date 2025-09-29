新規設定ファンド一覧 9月第4週（9月22日～9月26日） 新規設定ファンド一覧 9月第4週（9月22日～9月26日）

9月第4週（9月22日～9月26日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇9月22日

ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２５－０９（為替ヘッジあり・限定追加型）

運用会社：ニッセイアセットマネジメント



ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２５－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）

運用会社：ニッセイアセットマネジメント



たわらノーロードゴールド

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



〇9月24日

ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型）

運用会社：朝日ライフアセットマネジメント



ニューバーガー・インド成長株ファンド（年４回決算型）

運用会社：朝日ライフアセットマネジメント



〇9月25日

カレラ英連邦３国ファンド

運用会社：カレラアセットマネジメント



〇9月26日

ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド（エンタメ∞ニッポン）

運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



ＳＢＩ日本高配当株式ファンド（年１回決算型）（ＳＢＩ日本シリーズ－日本高配当株式（成長））

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント



