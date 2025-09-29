BOYNEXTDOOR、韓国やアメリカでも話題を呼んでいる「IF I SAY, I LOVE YOU」を一発撮り
BOYNEXTDOORが、約1年ぶりに『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場。
■国内外で大きな話題を呼んでいる「IF I SAY, I LOVE YOU」
今回披露するのは、2025年1月に発売された「IF I SAY, I LOVE YOU」。
韓国の主要音楽配信チャートでリアルタイム1位を獲得し、アメリカ・ビルボード「World Digital Song Sales」チャートでもTOP10入りを果たすなど、国内外で大きな話題を呼んでいる本楽曲を、『THE FIRST TAKE』だけの特別なパフォーマンスで一発撮り。
『THE FIRST TAKE』第594回は、9月29日22時よりプレミア公開。
