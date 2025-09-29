「日経225ミニ」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限1万1723枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1723枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11723( 11723)
ソシエテジェネラル証券 8216( 7216)
SBI証券 4223( 2131)
楽天証券 2906( 1220)
三菱UFJeスマート 663( 623)
マネックス証券 442( 442)
松井証券 387( 387)
日産証券 128( 128)
フィリップ証券 91( 91)
ドイツ証券 87( 87)
インタラクティブ証券 79( 79)
バークレイズ証券 3074( 74)
立花証券 20( 20)
岩井コスモ証券 7( 7)
JPモルガン証券 3000( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2190( 190)
ABNクリアリン証券 1155( 155)
マネックス証券 78( 78)
SBI証券 121( 51)
三菱UFJeスマート 56( 42)
楽天証券 83( 35)
フィリップ証券 26( 26)
日産証券 21( 21)
松井証券 20( 20)
ドイツ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 230601( 230601)
ソシエテジェネラル証券 148135( 148135)
SBI証券 83184( 36694)
松井証券 34377( 34377)
バークレイズ証券 34233( 34233)
サスケハナ・ホンコン 33294( 33294)
楽天証券 40875( 22215)
日産証券 10216( 10216)
JPモルガン証券 8690( 8690)
ゴールドマン証券 7269( 7135)
モルガンMUFG証券 7040( 6986)
三菱UFJeスマート 11938( 6756)
BNPパリバ証券 4856( 4856)
野村証券 4837( 4795)
マネックス証券 4694( 4694)
広田証券 4573( 4573)
ビーオブエー証券 4037( 4037)
インタラクティブ証券 1661( 1661)
フィリップ証券 1370( 1370)
山和証券 1293( 1293)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
