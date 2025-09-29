「TOPIX先物」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万6191枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万6191枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 36191( 34764)
ソシエテジェネラル証券 30772( 28172)
JPモルガン証券 14229( 12558)
バークレイズ証券 14141( 9638)
モルガンMUFG証券 8110( 6743)
ゴールドマン証券 14137( 5004)
みずほ証券 4151( 2887)
サスケハナ・ホンコン 2562( 2562)
ビーオブエー証券 2944( 1899)
SBI証券 2081( 1837)
野村証券 10790( 1542)
BNPパリバ証券 1433( 1433)
UBS証券 1386( 1213)
日産証券 1100( 1100)
大和証券 4277( 885)
シティグループ証券 1521( 877)
三菱UFJ証券 3966( 613)
SMBC日興証券 3251( 539)
広田証券 501( 501)
三菱UFJeスマート 509( 473)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース