ゴツゴツの岩山も走破しちゃう。

身体が不自由な人は日々の暮らしも、ちょっとしたお出かけも困難なことがあると思います。それが「脚」なら杖や車椅子がありますが、必要最低限の移動だけでアウトドアの活動なんて選択肢にないのでは？

だけど大自然でアドベンチャーができる乗り物があったら、考えが変わるかもしれません。

脚が動かなくても乗り降りできるATV

Exotekの「EXOQUAD V2」は、脚が不自由な人たちが自由に野山を駆け巡れる電動4輪バギー。

歩くのが難しい人でも、自然と繋がるために生まれたATV（全地形対応車）なんです。車椅子を背もたれに引っ掛けたまま移動できるので、ひとりで乗り降りが可能です。

開発者たちがニーズそのものだった

Exotek社は、マウンテンバイクの事故で下半身不随になった人と、奥さんが脊髄損傷という人が出会って作られた乗り物。航空整備士兼CADデザイナーと、理学療法士の彼らは市場にオフロードを走るものがなかったので、自分たちでこのATVを設計しました。しかもこれが第2世代となっています。

4WDモデルは最高時速が約6.4kmで2WDモデルは14.5kmとのこと。ゴリゴリの山道をゆっくり走るか、少し平坦な場所を速く走るかで好みが分かれそうですね。

中身はほぼフルモデルチェンジ

彼らはサイズは初代と同じまま、デザインを見直して新しいアルミシャーシを再設計。チューブの曲げ加工を増やしたことで、溶接を減らすることに成功しました。運転席は広くなり、横からの乗り降りをもっと簡単にできるよう間口を広くしています。これで高身長の人でも窮屈にならず、2個めのバッテリーを載せる場所も確保できています。

ソフトウェアも進化

電子制御システムは刷新され、操作性はより簡単で直感的なものに変更。大型のLEDディスプレイを搭載し、ソフトの更新は無線で行なえます。ソフトが故障しても、リモートで診断できるようになりました。

他にも初代オーナーたちの声を聞いて、保安部品が付きました。ファットタイヤは安定性が増し、荒れ地の衝撃が前よりもっと緩衝されます。身体の障がいは人それぞれなので、ブレーキとスロットルはライダーの各人に合わせてカスタマイズもできます。

Image: Exotek

誰でも冒険できるように

車椅子ユーザーでも、外の世界でエクストリームに大自然が楽しめるのはいいですね。むしろ「EXOQUAD V2」がモチベーションで野山に出かける人も増えそうです。

Source: YouTube, Instagram, Exotek via YANKO DESIGN