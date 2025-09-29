「日経225先物」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万9321枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9321枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19321( 18693)
ソシエテジェネラル証券 14177( 13171)
サスケハナ・ホンコン 5096( 5096)
バークレイズ証券 4677( 3723)
JPモルガン証券 4207( 2835)
SBI証券 3400( 2830)
ゴールドマン証券 4952( 1844)
モルガンMUFG証券 1796( 1675)
野村証券 8780( 1147)
日産証券 1125( 988)
ビーオブエー証券 1182( 594)
松井証券 556( 556)
みずほ証券 1418( 493)
BNPパリバ証券 902( 473)
楽天証券 661( 459)
インタラクティブ証券 372( 372)
UBS証券 786( 353)
ドイツ証券 348( 331)
三菱UFJeスマート 340( 314)
SMBC日興証券 777( 276)
三菱UFJ証券 400( 0)
大和証券 289( 0)
シティグループ証券 113( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 72( 72)
SBI証券 25( 21)
ABNクリアリン証券 20( 20)
松井証券 12( 12)
バークレイズ証券 5( 5)
楽天証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース