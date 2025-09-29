文字起こしAI「オートメモ」、時系列で要約を生成する「タイムライン要約機能」
ソースネクストは9月29日、文字起こしAIサービス「AutoMemo」（オートメモ）に「タイムライン要約」機能を追加した。追加料金などは不要で利用できる。
「タイムライン要約」を生成しているところ
「タイムライン要約」機能は、録音内容を約10分ごとにチャプター分けし、各チャプターにタイトルを自動付与した上で、各チャプター内の重要な箇所を抽出し、タイムライン形式で要約するもの。会議の流れを把握しやすく、記録内容を全て読まずとも重要な箇所を確認できるとしている。
オートメモのWebブラウザ版にアクセスすると、アップロードされた音声メモが自動で要約を開始する
要約の生成は、タイムコードと要約内容をリスト化するもので、タイムコードをクリックすると該当部分のテキストや音声をすぐに確認できる。
ソースネクストではこのほか、2025年9月29日〜10月31日の期間に「プレミアムプラン」の年払いに登録すると、応募ユーザーを対象にAmazonギフトカード5,000円分をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。プラン登録期間は2025年10月31日まで、応募期間は同年11月7日まで。応募方法などはキャンペーンページに詳しく紹介されている。
「タイムライン要約」を生成しているところ
「タイムライン要約」機能は、録音内容を約10分ごとにチャプター分けし、各チャプターにタイトルを自動付与した上で、各チャプター内の重要な箇所を抽出し、タイムライン形式で要約するもの。会議の流れを把握しやすく、記録内容を全て読まずとも重要な箇所を確認できるとしている。
要約の生成は、タイムコードと要約内容をリスト化するもので、タイムコードをクリックすると該当部分のテキストや音声をすぐに確認できる。
ソースネクストではこのほか、2025年9月29日〜10月31日の期間に「プレミアムプラン」の年払いに登録すると、応募ユーザーを対象にAmazonギフトカード5,000円分をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。プラン登録期間は2025年10月31日まで、応募期間は同年11月7日まで。応募方法などはキャンペーンページに詳しく紹介されている。