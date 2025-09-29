神戸は29日、FW伊藤湊太（18＝京都橘）の26年加入を正式発表した。伊藤はクラブを通じて「神戸に加入することになりました、目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを、神戸という歴史あるクラブでスタートできることを大変うれしく思います。全ての方々への感謝を忘れず、チームの勝利に貢献できるように全力を尽くし、夢や希望を与えられる選手になれるように頑張ります」などとコメントした。

1メートル86の長身ストライカーで、25年にはU―18日本代表にも選出された逸材。クラブは「長身ながら足元の技術にも優れ、スピードに乗ったドリブルで局面を打開できる。跳躍力を活かした空中戦の強さやポストプレーで攻撃の起点にもなれ、守備では前線からの積極的なプレッシングで相手に圧力をかけることができる攻守ともにハイレベルなFW」と大きな期待を寄せた。

神戸は26―27年シーズンから新設されるU―21リーグへの参加を表明。すでに神戸U―18からMF大西湊太（18）、MF瀬口大翔（17）、FW渡辺隼斗（18）のトップ昇格が発表され、勝利とともに若手育成にも力を入れている。