歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

自宅で育てているレモンバーベナを動画で紹介しました。何年も前に購入したというレモンバーベナは立派に成長し、爽やかなレモンの香りがするハーブティーにして楽しんでいることを明かしています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「ほんのり甘く、レモンのように爽やかな香り」 自宅で育てたレモンバーベナの楽しみ方を紹介





投稿された動画で工藤さんは、「これはレモンバーベナ。もう何年前に購入したか本当に忘れてしまったぐらい」と語っています。彼女が育てているレモンバーベナは非常に大きく成長し、「すごく大きくなっていて、幹も太くなってる」と説明しています。







また、「ほら。こんな木になってるの」と、立派に育ったレモンバーベナの姿を披露。元々は2本植えていたそうですが、「もう1本ここに植えてあったんだけど、枯れてしまった。私がね。お水をあげなかったりして枯らしてしまってとても残念なことになってしまった」と残念そうに話しています。







レモンバーベナの楽しみ方についても触れており、「この新しい新芽、このグリーンのところをチョキンと切ってお茶にするととってもいい香りで美味しい」と活用法を紹介しています。さらに「ローズマリーとかで合わせた方が美味しいけれども、これはこれでレモンの爽やかな香りがするハーブです」と付け加えました。







実際にレモンバーベナだけでお茶を入れた様子も投稿されており、「レモンバーベナだけを入れるとこのように透明に近い感じ。でもね、香りがとてもいいですよ」とコメントしています。







工藤さんの投稿文には「 Lemon Verbena（レモンバーベナ）ほんのり甘く、レモンのように爽やかな香り。小さな葉から溢れる香りは、心をふわっと軽くしてくれます」と記されており、このハーブの魅力が伝わってきます。







この投稿に、「しーちゃんの声に癒されお湯を注ぐ音に癒され仕事の疲れも吹っ飛びます」「ハーブティーにしたら爽やかでしょうね」「しーちゃんの話し声が好き ずっと聴いていたい」「レモンバーベナ飲んでみたいな〜」「素敵なティータイムですね レモンバーベナ気になります」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】