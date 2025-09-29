前田典子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/29】モデルの前田典子が29日、自身のInstagramを更新。美しい背中のラインが際立つバックオープンのキャミソールドレスを公開した。

【写真】モデル前田典子、美背中際立つバックオープンドレス姿

◆前田典子、美背中際立つバックオープンドレス披露


前田は「背中がバックリ開いたキャミドレス」「いつまでも自信を持って着れる自分でいたいなぁ」とコメントし、美しい背中のラインが際立つ黒いバックオープンのキャミソールドレス姿を披露した。投稿では「肩甲骨周りはスッキリしていたい」と日頃からのボディメイクへの意識について語っている。

この投稿に、ファンからは「素敵」「二度見した」「想像以上」「いつまでも綺麗」「かっこいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

