前田典子「背中がバックリ開いたキャミドレス」クールに着こなし「二度見した」「いつまでも綺麗」
【モデルプレス＝2025/09/29】モデルの前田典子が29日、自身のInstagramを更新。美しい背中のラインが際立つバックオープンのキャミソールドレスを公開した。
【写真】モデル前田典子、美背中際立つバックオープンドレス姿
前田は「背中がバックリ開いたキャミドレス」「いつまでも自信を持って着れる自分でいたいなぁ」とコメントし、美しい背中のラインが際立つ黒いバックオープンのキャミソールドレス姿を披露した。投稿では「肩甲骨周りはスッキリしていたい」と日頃からのボディメイクへの意識について語っている。
この投稿に、ファンからは「素敵」「二度見した」「想像以上」「いつまでも綺麗」「かっこいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】モデル前田典子、美背中際立つバックオープンドレス姿
◆前田典子、美背中際立つバックオープンドレス披露
前田は「背中がバックリ開いたキャミドレス」「いつまでも自信を持って着れる自分でいたいなぁ」とコメントし、美しい背中のラインが際立つ黒いバックオープンのキャミソールドレス姿を披露した。投稿では「肩甲骨周りはスッキリしていたい」と日頃からのボディメイクへの意識について語っている。
この投稿に、ファンからは「素敵」「二度見した」「想像以上」「いつまでも綺麗」「かっこいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】