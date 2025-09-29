シンガーソングライターの川嶋あいさんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西）に、ラジオ制作会社「ディア・フィールド」代表取締役の大村博史さんがゲスト出演。ラジオに興味を持ったきっかけや、番組制作に込める思いを語りました。

ラジオ制作会社「ディア・フィールド」代表取締役の大村博史さん

30年以上にわたり、さまざまなラジオ番組の制作を手がけてきた大村さん。数多くの番組のディレクションやラジオドラマの演出を担い、近年では、Podcast番組のプロデュースも行っています。

ラジオに興味を持ったきっかけは、小学生のころに出会った一台の小さなラジオだったといいます。



「イヤホンをつけて聴く形の、小さいラジオ。初めてスイッチを入れて聴いたときは、『こんな遅い時間にしゃべってんの？』と思って、めちゃくちゃ感動した。まるで、自分のために話しかけてくれているように感じて、ますますラジオの世界に夢中になりました」（大村さん）

大村さんは、「中学校1年生のときには、作文に『世界一のラジオ番組を作りたい』とまで書いていました」と話します。

大学入学後もラジオへの情熱を持ち続けていた大村さんは、掲示板で見つけた“オールナイトニッポンAD募集”に応募。憧れのラジオ現場に立ったものの、最初はミス続きで、先輩からは「向いてない」といわれたといいます。それでも、「ラジオしかない」という思いを伝え、土下座してまで続ける道を選びました。

「なんとか最後のチャンスをいただき、次の収録では、必死に『ミスしないように。ミスしないように』と祈る思いで翌週を迎えて……ミスしなかった。それで先輩が、『じゃあしばらくやってみるか』と言って、いまに繋がっています」（大村さん）

“声の力”について考えるきっかけは、採用活動のなかにもありました。

面接時、多くの応募者が「つらいときにラジオに励まされた」「パーソナリティーの言葉に救われた」と口にするのを聞き、「改めて、“誰かの心に寄り添えるメディア”であることを実感した」と語ります。

さらに、「病院で亡くなる方が最後まで手に握っているもの」として、新聞記事に“ラジオ”が挙げられていたことを中学生のころに読んだことが、いまでも強く印象に残っているそうです。

番組の最後には、自身の思いをこのように語りました。



「ラジオは、いろいろな状況の方にその時その時で不思議にシンクロしていく瞬間を作れると思うんです。波長がピタッと合ったタイミングで、勇気を与えることができる。このラジオというメディアをずっと愛していただけるとうれしいなと思います」（大村さん）

※ラジオ関西『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』2025年9月14日放送回より