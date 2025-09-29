雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の11月号が発売。

今月号は4大スペシャルインタビューを実施しました。生田絵梨花さん、梅澤美波さん（乃木坂46）、古田新太さん、ももいろクローバーZの玉井詩織さんが登場！

プロが太鼓判！ コスパ最強アイテム大図鑑

家電からデジタル機器、日用品まで、各分野のプロが「価格以上の逸品！」と太鼓判を押す本当のお買い得アイテムを徹底調査。キッチン・生活・美容・健康家電の隠れた名品から、話題のドン・キホーテおつまみ、100円ショップの高コスパ商品まで一挙大公開します。

Win 10サポート終了！ Windows 11 PCへ乗り換えるには

10月14日、Windows 10のサポートが終了。以降は更新やセキュリティ修正が止まり、脆弱性リスクが高まるため注意が必要です。

そこで、本特集ではWindows 11へのアップグレード方法やPC買い替えのポイントをプロが解説します。PCのスペックによってはアップグレードが難しく、買い替えるしかない可能性も……。アップグレードできるかチェックする方法もご紹介していますよ。

進化を続ける“日本酒”から目が離せない！ ビギナーにこそ飲んでほしいオススメ銘柄

若い造り手を中心とした革新的なアプローチにより、進化を続ける“日本酒”が面白い！ その最新事情とオススメの銘柄をご紹介します。“日本酒の日”である10月1日には、ぜひ本特集のお酒で乾杯を！

また、関税などで話題の“アメリカ車”を特集。昔の「大きくて燃費が悪い」イメージで拒絶するのもったいない！ 劇的に進化を遂げているアメ車の最新事情をお届けします。

【その他にも、まだまだ注目コンテンツが盛りだくさん！】

・夏の終わりの肌髪レスキュー ほか

［商品概要］

GetNavi 2025年 11月号

特別定価：800円 (税込)

発売日：2025年9月24日（水）

判型：A4変

ISBN:4910136711151

電子版：有

