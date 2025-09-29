「それ可愛い♡」→ 実は【ハニーズ】なんです！ 大人の高見え！「褒められブラウス」

オフィスからお出かけまで幅広く活躍し、大人コーデの格上げも叶えてくれそうな「おしゃれブラウス」にフォーカス。高見えするデザインで一枚で着こなしやすく、可愛いと褒められそうなアイテムを【ハニーズ】の「大人の褒められブラウスシリーズ」からご紹介。WEB限定です。

華やかさと上品さを両立する褒められブラウス

【ハニーズ】「【褒められ】パールリング付きボウタイブラウス」\2,980（税込）

胸元にあしらわれたパールビーズ付きメタルパーツと、さらりと流れるボウタイが印象的なブラウス。さりげない華やかさで大人の余裕が漂います。シンプルなパンツやスカートに合わせるだけで、即おしゃれ感が出そうなのも嬉しいポイント。アクセサリーなしでも映えるので、コーデ組みに時間をかけられない忙しい朝にも頼りになりそう。

上品な立体感のあるデザインが魅力のブラウス

【ハニーズ】「【褒められ】フリルピンタックブラウス」\2,980（税込）

胸元のピンタックと小さなフリルで、コーデに立体感をプラスできるブラウス。主張しすぎない上品なディテールが魅力で、大人女性も取り入れやすいデザインです。ネックはすっきりとしているので、バランスよく着こなせそう。イエローやライトベージュなどの明るい色は、顔まわりを華やかに見せてくれるのでおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M