２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が29日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ネット配信の討論番組に出演した自民党総裁選の５候補について、英語の返答を求められた質問に対して日本語で答えた小泉進次郎農相と小林鷹之元経済安全保障担当相を厳しく論評した。



【写真】好印象の高市早苗氏

ひろゆき氏は、28日に配信された「総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」で、英語の回答を求めた生徒の質問に対する５候補の反応を報じたネット記事に関して「経歴から何かを誤認（過大評価）させようとしている人があぶり出される」と指摘するＸユーザーの投稿を引用。各候補に対する印象を綴った。



ひろゆき氏は「『日本語が得意ではないので英語でお願いします』と、英語で言われても英語で返さない小泉さん・小林さんのお二人は話せないと思われても仕方ないよね。」とダメ出し。さらに、「今回はきちんと英語対応した高市さんは好印象。 茂木さん、林さんは安定の英語対応。」と評した。



27日に配信された「ひろゆきと語る夜 ＃変われ自民党 日本の未来を語れ！自民党総裁選」でも、ひろゆき氏が英語の質問を投げかけた際に、林芳正官房長官と茂木敏充前幹事長は流ちょうな英語で返答し、高市早苗前経済安保担当相は「ジャパン・イズ・バック（復活する）」とワンフレーズを披露。28日の番組でも林氏と茂木氏は英語で答え、高市氏は「アイ・ラブ・ジャパン・ベリー・マッチ」などと語ったが、５人の中では若手である小泉氏と小林氏は日本語で対応していた。



小泉氏は関東学院大卒業、米コロンビア大大学院修了。小林氏は東大法学部から大蔵省（当時）に入省後、米ハーバード大に留学してケネディ・スクール修了という学歴がある。



（よろず～ニュース編集部）