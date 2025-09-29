反トランス発言のJ・K・ローリング、「意見が違っても愛したい」と歩み寄りを見せたエマ・ワトソンに冷や水 パロディ動画を称賛
トランスジェンダー嫌悪発言で、「ハリー・ポッター」シリーズのキャストらと溝を深めている原作者のJ・K・ローリング。エマ・ワトソンが「意見の違う人も愛し続けたい」と述べたことを受け、彼女の発言をパロディにした映像をシェアして称賛。対話の用意があると話したエマに冷や水を浴びせた。
【動画】エマの発言を揶揄するようなツイート
現地時間9月24日配信のポッドキャスト『On Purpose with Jay Shetty（原題）』に出演したエマは、「ああいった経験を経ても、自分の考えを持ちながら、個人的に付き合いのあったジョー（J・K・ローリング）を大切に思わない、なんてことはないと思っています」「相手を否定し、その人と過ごした大切な思い出を手放すなんて、できないと信じています。どちらかを選ぶという問題ではないと思っています。私の意見に同意できない人にも愛して欲しいし、私も必ずしも同じ意見を持たない人を愛し続けたい。私の心の底からの願いです」とコメント。「私が一番辛いのは、対話が全くできないこと」と指摘し、対話の用意があることを明かした。
このインタビューを、コメディアンのIntelLadyが口パクで語るパロディ映像をX（旧ツイッター）にて公開し、「エマ・ワトソンがついに、J・K・ローリングとの確執について沈黙を破り、真実を語った。ネタバレ注意＊観るためには酸味が必要です」とコメント。これをローリングがシェアし、数々のパロディを披露してきたIntelLadyを称賛し、「パロディーはいつでも大歓迎」と綴った。
ローリングは2020年にツイッターとエッセイを通じて、トランスジェンダー嫌悪とされる声明を発表。エマはソーシャルメディアを通じて、「トランスジェンダーの人々は、自らが言う通りの人であり、疑問視されたり、自ら言うような人でないと否定されることなく、人生を生きる権利があります」と述べ、ダニエル・ラドクリフやルパート・グリントら『ハリー・ポッター』のキャストも同様の反応を見せていた。
以降もトランスジェンダーを認めないとする発言を繰り返したローリングは、特別番組『ハリー・ポッター20周年記念：リターン・トゥ・ホグワーツ』の出演を見合わせるなどしていたが、2024年にイギリスで18歳以下の子どもに対し、性移行の医療サービスを提供することへの懸念を提起する調査が発表されると、Xでこれをシェアし「大きな分岐点」と評価。他のユーザーがリプライし「ダニエルとエマが大々的に謝ってくれるのを待っている。彼女はきっと許してくれる、安心して…」と綴ると、「申し訳ないけれど、安心しないで」と反応し、「女性がやっとのことで得た権利を侵すようなムーブメントにすり寄り、自分のプラットフォームを使って未成年者の（性）移行を声援してきたセレブたちは、トラウマを抱えたディストランスジェンダー（性移行を中止したり、再移行を行った人など）や女性だけのスペースに依存する傷つきやすい女性たちのために、謝罪を残しておくべき」と綴った。
引用：「J.K. Rowling」X（＠jk_rowling）
