北山宏光、全国ツアー「波紋‐HAMON‐」完走！ ファイナル公演レポート
北山宏光が、全国ライブツアー、HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025 「波紋‐HAMON‐」を完走。9月27日・28日にを千葉・LaLa arena TOKYO‐BAYでファイナル公演より、27日のライブレポートが到着した。
【写真】表現者としてさまざまな驚きと感動を届けてくれた北山宏光 ライブフォトギャラリー
全国11会場17公演で約7万人を動員した本ツアー。
開演前に流れていたダンスミュージックのBGMが大きくなり、カラフルなライティングが会場を彩る。ダンサー、バンドメンバーが次々と登場し、ステージを覆っていた紗幕には幾何学模様の映像が映し出される。揺れる模様が波動のように広がっていく。紗幕が切って落とされる。
ステージ中央の天空台に北山宏光の姿。ドラムを叩き、「Drippin’」を歌い出す。EDMやヒップホップ、トレンドライクなメロディーなど、多彩な要素が詰まったダンサブルでクールな一曲だ。スティックで客席を指し、観客の視線を独り占めにする北山。かと思えば、顔の周りにスティックを持ってきてポーズ。ドラムスティックさえ、演出の小道具にしてしまう。
「始まりの螺旋」ではサングラスを外し、少し甘めの声をメインにした歌声を爽やかに響かせる。ステージからアリーナに伸びた花道を駆け抜け、右手を頭上で回しながら「もっと、もっと！」と呼びかける。自分のテンション、ダイナミックなサウンド、演出、ライティング、曲間の暗転の数秒間に別の場所に移動し、サプライズを繰り返す。序盤のブロックだけでアリーナの観客をひとつにまとめた。
MCでは「Hey！ 元気かい？」と第一声。「改めまして北山宏光です。ありがとね」と、客席を丁寧に見回していく。バンドメンバーとも軽妙なやり取りを見せ、和やかな空気を作り出した。
さらに、今回のツアーについて「『波紋‐HAMON‐』をみなさんに受け取ってもらえるように準備してきました」と述べた後「今回のアルバムのリリックを書くために、自分と向き合った時、あの頃の若い時分を思い出した」と語り「LONER」へ。ボサノヴァのようなバックトラックに、メロウなラップがのる洒脱なナンバーだ。
続く「EYE Shadow」と、大人っぽい曲が続くブロック。艶やかさを漂わせ、繊細なファルセットやウィスパーボイスまで聞かせた。
北山のギターソロから「Never Say」へ。真っ直ぐな視線を観客に送りながら、ギターのピックスライドを決める。TRAINEEを率いてパフォーマンスしたのは、「OMG!!!」。「JAM OUT」ではサイケデリックな映像の中、アリーナ中央の長い花道を、北山とTRAINEEで埋め尽くす演出。「NE：O era」では、花道からクレーンが立ち上がる。その先端に乗り、片足を柵にかけ「まだ、いけんだろ！」と観客のテンションに、さらにエネルギーを投下していく。
この日は、スペシャルゲストとしてISSEIも登場。北山はトークで、ゲストと観客をつなぐ架け橋の役割を果たしていた。
ライブは後半へ。今回のツアーのためにリアレンジしたピアノバージョンの「Just Like That」を披露した後、高低差のあるメロディーとポエトリーリーディングを織り交ぜた「Selfish」で安定したトーンを聴かせる。
さらに暗転し、ダークな和音を響かせる鍵盤が。会場全体に漢字の羅列が映し出されていく。雷鳴、拍子木のようなリズム、重い石を引きずる音、曼荼羅を唱える声…とさまざまな音が重なり、広がっていき、「奪還メラメラ」へ。ボーカルにエフェクトをかけ、ラップとメロディーのメリハリを強調した「ADrenaline」では、険しい表情で曲を表現していく。
圧巻だったのは、本編ラストを飾った「波紋‐HAMON‐」だ。ステージの中央に、ドラムセットが並ぶ。北山がドラムを叩き始める。力強く、和太鼓を彷彿させるアプローチを見せながら、バンドサウンドとセッションしていく。次の刹那、荒ぶる書風で「波紋」と書かれた紗幕が下りてくる様は、歌舞伎や舞台の演出を彷彿とさせた。
北山は「波紋‐HAMON‐」で、太めのローボイスを巧みに使い、ラウドなロックチューンを引っ張った。ステージから、アリーナ席に伸びた花道から、再びクレーンが登場し、北山がアリーナ上空から観客と一緒に「Hey！ Hey！」とシャウトを繰り返す。北山は「波紋」の紗幕を荒々しく持ち上げ、その後ろに姿を消した。演奏の最後の一音と一緒に、紗幕に北山のシルエットが浮かび上がった。
アンコールでは「JOKER」「Flores STEP」でトロッコが登場。アリーナを1周するように動いていく。スタンド席はもちろん、移動中、何度も後ろにも手を振る。全方位に自分を届けようという気持ちがうかがえた。
ソロ作品でほとんどの作詞を手掛ける北山は、アルバム『波紋‐HAMON‐』の制作を振り返り、こう言葉にした。
「詞を書いているときに、こうやって皆さんに会えることを思って。どう書いたら伝わってくれるのかな、と。皆さんがいなかったら、今日という日はなかったと思います。本当にありがとうございます」
バンドを携えたツアーであったこと、シンガロングやコールアンドレスポンスの多さ、観客と一緒に拳を振り上げ、叫ぶ一体感…サプライズの連続で、多面的なエンターテイナーとしての見せ場がいくつもあったが、最大の見せ場は、クレーンに乗りアリーナ上空を飛びながらも、ロックバンド然としたサウンドで、しっかり観客をひとつにしたことだ。
北山が本ツアーで示したのは、観客との新しい共鳴を作り出すことだったのかもしれない。
ファイナル公演のセットリストは以下の通り。
＜ファイナル公演セットリスト＞
01 Drippin’
02 乱心‐RANSHIN‐
03 COMIC
04 始まりの螺旋
05 LONER
06 EYE Shadow
07 BET
08 アマテラスヒカリ
09 Never Say
10 OMG!!!
11 JAM OUT
12 NE：O era
＜ゲストコーナー＞
9月27日 18時公演（ゲスト：ISSEI）
サイレントミッドナイト
GOTCHA
9月28日18時公演（ゲスト：CLASS SEVEN）
miss you
13 Starry sky（wink first［TRAINEE］）
14 Just Like That
15 Selfish
16 奪還メラメラ
17 ADrenaline
18 灰になる前に
19 小さな春
20 波紋‐HAMON‐
＜ENCORE＞
01 JOKER
02 Flores STEP
03 オズモシス
＜W ENCORE＞
01 逸れた流星群 ※9月28日 18時公演のみ
