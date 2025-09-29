2020年6月に兵庫県宝塚市の住宅においてボーガン（クロスボウ）を撃ち、家族3人を殺害し、親族1人に重傷を負わせた野津英滉被告（28）の裁判員裁判初公判が9月25日に神戸地裁（松田道別裁判長）で開かれた。

本来この裁判は2022年に予定されていたが、野津被告の心身の不調により、すべての日程が取り消されていた。事件発生から5年、ようやく始まることとなった裁判で、法廷に現れた野津被告は、ずんぐりむっくりした体型に紺色のジャージを着用。坊主頭にマスク、そして裸足にサンダルという出で立ちだったが、頭が胸元にめりこみそうなほど背筋が曲がっていた。

そんな姿勢のせいか、罪状認否において「起訴状に間違っているところはありませんか」と裁判長に問われても「……いいえ」と答える声が異様にくぐもっている。3人いる弁護人のひとりが立ち上がり、野津被告は事件当時、心神耗弱の状態にあったことから減刑されるべきだと主張した。

野津被告は5年前の6月4日、祖母と弟とで住んでいる自宅にて事件を起こした。朝5時、トイレに起きた祖母、好美さん（75＝当時）が手を洗っているところを見計らい、側頭部めがけてボーガンの矢を放った。弟に遺体を発見されることを懸念し、すぐに遺体をひきずって、祖母の部屋のベッド下に運んだ。

ふたたび矢を装填したのち、起床した弟、英志さん（22＝同）の側頭部を狙ってボーガンを発射。矢が刺さりながらも、英志さんには動いている様子があったことから、さらに側頭部に矢を放つ。

その後、呼び寄せていた伯母（55）が自宅にやってきたため、同じく側頭部を狙おうとしたが、伯母はヘルメットをしていたことから首付近を狙い発射。矢は頸部に命中した。

同じく「早く来い」と呼び寄せていた母親、マユミさん（47＝当時）が玄関から入ってくると、祖母や弟と同じように側頭部を狙いボーガンを発射し殺害した。

「野津家の一員を終わらせて精算したい」

被告は事件後、出頭することを予定していたが、伯母が近隣に助けを求めたことから110番通報を受けた警察が駆けつけ、自宅で現行犯逮捕された。

弁護側冒頭陳述によると、野津被告は家族や親族を殺害することで死刑になろうとしていたという。

「被告は幼い時から自閉スペクトラム症と診断され、厳しい家庭環境に育った。母親は境界知能で精神科に通院していた。弟にも注意欠陥多動性障害があり、母親はもっぱら弟にかまい、被告を放置したことから、被告は十分な愛情を受けずに育った」（弁護側冒頭陳述）

中学生の頃には被告は強迫性障害を発症し、さらに生きづらさを覚えたようだ。中学3年生になると、一人で祖母の家に身を寄せ、祖母と二人暮らしを始めた。この祖母宅が被告の事件当時の自宅であり、事件現場となる。

祖母宅に住んでからは精神的に安定した生活を送り、大学へと進学した被告だったが、母親が弟の暴力に耐えかねてシェルターに避難したことから、弟も祖母宅で生活するようになる。のちにシェルターを出た母親は祖母宅の近くに単身居住していた。

こうした暮らしのなかで「母親は被告を気にかけず、死にたいという気持ちが大きくなった。しかし、死ぬだけでは無理、原因は母親にある。野津家の一員を終わらせて精算したい。事件を起こした後、出頭し死刑になって自分の人生も終わらせたい。それがもっとも正しい選択」（弁護側冒頭陳述）として、被告は、伯母も加えた4人の殺害計画を立て、実行に移したという。

対する検察側は、被告が学費未納により大学を除籍になった一方で、専門学校に進んだ弟が就職を決めたこと、母親が経済的な援助を行なわず自身に関心を示さないことなどから、「将来の展望が持てず母親に不満を募らせ、自殺も考えたが、残された母親らは自殺を"被告のせい"だと説明するのではと考えた。家族の将来を奪うために殺害して、自分が苦悩を感じていたことを知らしめ、死刑判決を受けて死のう」と思い事件を起こしたと主張している。

被告の"死刑"への思いは強かったのか「身内を3人殺しても死刑にならないのではと思い、伯母も殺そうと思った」（検察側冒頭陳述）という。

ボーガンの矢の「命中精度」「初速度」「貫通力」を問い合わせていた

弁護側は、野津被告が事件当時、心神耗弱状態にあったと主張しているが、初公判で取り調べられた客観証拠からは、"確実に殺害するための計画性"が見て取れた。亡くなった3人はいずれも、側頭部を撃たれたことにより亡くなっている。これは"頭蓋骨の中でも比較的柔らかい側頭部を狙う"と被告が計画していたことによる。また当初はナイフで殺害する計画を立て、ナイフを購入していたが、途中で「ナイフよりも抵抗が少ないのでは」と考えたことから、凶器をボーガンに変更し、購入した。この抵抗が、物理的なものか心理的なものかは、明らかにはなっていない。

さらに証拠調べでは、ボーガン販売業者の店員と被告とのメールのやり取りが法廷で読み上げられ、それらのメールからは被告がボーガンの矢の「命中精度」「初速度」そして「貫通力」にこだわって質問を繰り返していたことが明らかになった。

販売業者の店員は「ニュースで被告人の名前を見て、恐れていたことが起きた、やっぱりそういうことか、と思うと同時に、メールでの問い合わせに合点がいく感じがした」と調書に語っている。

被告からの問い合わせメールは、事件の2日前まで続いていた。2020年3月には「ブレードヘッドをつけると貫通力が上がるか？」との問い合わせを受けたという。店員はこのとき「なぜ貫通力を求めるのか？ 競技用ならば貫通力は必要ないからです」と疑問に思ったそうだ。特定のボーガンについての初速度を尋ねる問い合わせもあった。

「命中精度、貫通力、初速度。こんなことを聞いてくる人は稀。考えれば考えるほど、質問が事件に関係していたと全てに合点がいき、怖いです。人を殺す道具として使うと分かっていれば販売はなかった」（店員の調書）

被告はボーガン販売店に質問を繰り返すなか、自身でもインターネット検索を繰り返していた。

〈クロスボウ事件 ニュースにならない〉

〈ボーガン 頭蓋骨 厚さ〉

〈ボーガン 殺傷能力〉

検索ワードの中には〈刑務所 出所後 名前〉など、本当に死刑になるつもりで事件を起こしたのか疑問を感じる内容も見られた。就職したばかりの弟が社員寮に引っ越す前日に事件を起こした被告。弟と母親、祖母の遺体の足元には、塩とおぼしき白い粉末が盛られていた。本当に死刑になるつもりで事件を起こしたのか。それとも家族への愛憎が増大した末の暴走か。被告人質問では、くぐもった声で何を語るのか。

