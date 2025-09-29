BOYNEXTDOOR、1年ぶり『THE FIRST TAKE』 「IF I SAY, I LOVE YOU」SPバージョン披露「特別な姿を楽しみにしてください」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、きょう29日午後10時に公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第594回に登場する。約1年ぶりの出演となる。
【写真】Vlog風のBOYNEXTDOOR「The Action」プロモーション
2024年7月に日本デビューを果たし、グローバルチャートでも存在感を示し続けるBOYNEXTDOORが今回披露するのは、2025年1月に発売された「IF I SAY, I LOVE YOU」。国内外で大きな話題を呼んでいる同楽曲を『THE FIRST TAKE』だけの特別なパフォーマンスで届ける。
出演にあたって、BOYNEXTDOORは「『THE FIRST TAKE』に約1年ぶりにまた出演できてうれしいです、ありがとうございます」と感謝。「ドキドキしていますが良いパフォーマンスができるように頑張ります。パフォーマンスをする時、いつもハンドマイクを使っているのですが、今回はコンデンサーマイクを使っていて『THE FIRST TAKE』でしか見られない構図になっているので、ここでしか見られない特別な姿を楽しみにしてください」と期待を高めた。
【写真】Vlog風のBOYNEXTDOOR「The Action」プロモーション
2024年7月に日本デビューを果たし、グローバルチャートでも存在感を示し続けるBOYNEXTDOORが今回披露するのは、2025年1月に発売された「IF I SAY, I LOVE YOU」。国内外で大きな話題を呼んでいる同楽曲を『THE FIRST TAKE』だけの特別なパフォーマンスで届ける。