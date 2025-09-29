元モー娘。保田圭、7歳長男が髪を乾かしてくれた“愛しい瞬間”を共有「可愛すぎるー」「いい子に育ってますね」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（44）が28日 、自身のインスタグラムを更新。長男（7）に髪を乾かしてもらう“ラブラブ”な日常を公開した。
【写真】「可愛すぎるー」長男に髪を乾かしてもらう保田圭
保田は「息子が肌にクリームを塗ってくれて 髪の毛も乾かしてくれました」とコメントし、長男が保田の肌に保湿クリームを塗っている動画や、髪をドライヤーで乾かしている写真など母のために動いてくれる姿を披露。「ほっこり 愛しすぎる時間」に保田もうれしそうな笑顔を見せている。
このほほ笑ましいシーンの投稿に、ファンからは「いい子に育ってますね」「可愛すぎるー」「ママのこと大好きなのが伝わってきます」「仲良し親子」などのコメントが寄せられていた。
保田は、2013年5月にイタリア料理研究家・小崎陽一氏と結婚。18年1月に長男の誕生を発表した。
【写真】「可愛すぎるー」長男に髪を乾かしてもらう保田圭
保田は「息子が肌にクリームを塗ってくれて 髪の毛も乾かしてくれました」とコメントし、長男が保田の肌に保湿クリームを塗っている動画や、髪をドライヤーで乾かしている写真など母のために動いてくれる姿を披露。「ほっこり 愛しすぎる時間」に保田もうれしそうな笑顔を見せている。
このほほ笑ましいシーンの投稿に、ファンからは「いい子に育ってますね」「可愛すぎるー」「ママのこと大好きなのが伝わってきます」「仲良し親子」などのコメントが寄せられていた。
保田は、2013年5月にイタリア料理研究家・小崎陽一氏と結婚。18年1月に長男の誕生を発表した。