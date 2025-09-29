◇社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選第3代表決定戦 ミキハウス2―0日本新薬（2025年9月29日 淡路佐野運動公園第一野球場）

日本選手権大会近畿地区最終予選の第3代表決定戦が29日に行われ、ミキハウスが日本新薬を2―0で下して2年連続4回目の本大会出場を決めた。

計4投手による零封リレーを見せた。先発した高橋優貴が6回1/3を被安打5にまとめる巧みな投球術で流れをつかんだ。1―0の8回からは元巨人の桜井俊貴が4番手で救援。8回に2死満塁を招くも一ゴロで切り抜け、9回は1死二塁から空振り三振と二ゴロに仕留めて試合を締めた。

桜井は27日の三菱重工Westとの第1代表決定戦に先発し、128球で8回4失点。その力投から中1日での救援登板で、主戦投手としての仕事を全うした。

投手陣の踏ん張りに打線も応えた。6回1死無走者で「3番・DH」の坂井慎平が左翼席への先制ソロを放ち、1―0の9回1死二塁では「9番・中堅」の松本真之介が右前適時打を放って貴重な追加点を挙げた。

桜井を中心とした投打一丸で、10月28日に京セラドーム大阪で開幕する本大会に向かう。