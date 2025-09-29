人気俳優から転身した政治家を一目見ようと…集会に2万7千人　雑踏事故で41人死亡100人けが　インド南部

演説用のトラックを取り囲む群衆。

インド南部で選挙運動中の俳優が開催した政治集会で、41人が死亡する雑踏事故が起きました。

27日、インド南部のタミルナド州で行われた政治集会。

開催したのは、地元の人気俳優から政治家に転身したビジャイ氏です。

ビジャイ氏のトラックを取り囲むように群衆が集まり、押し合いへし合いし、人が波打つように動いています。

近くの建物の屋根など、高いところに上っている人の姿も。

この集会、ビジャイ氏の登場予定は正午でしたが、演説が始まったのは午後7時を過ぎていたということです。

この長時間にわたる過密状態の中で雑踏事故が発生。

救急車が群集をかき分けるように駆けつけていました。

被害者の母：

彼らは安全な場所にいて、すぐに戻ってくると言っていた。彼らは来月結婚する予定だった。でも2人とも亡くなってしまった。

地元メディアによりますと、子供10人を含む41人が死亡、約100人が負傷しました。

被害者の親族：

兄には2人の子どもがいる。上の子は亡くなり、下の子は行方不明。兄の奥さんは集中治療室にいる。どうしたらいいのかわかりません。

事故から一夜明けた現場には、数えきれないほどのサンダルが散乱していました。

地元メディアによると、ビジャイ氏の政党は2万5000人の来場を予想。

この予想をもとに、地元警察は500人を配備していましたが、実際には予想を上回る数が集まっていたということです。

目撃者：

政治集会で人々をここに集まらせたのは最悪の決断。今、警察官はたくさんいる。もし昨日来てくれていたら、これほど多くの命が失われることはなかっただろう。

地元政府は犠牲者家族に100万ルピー、日本円で約168万円を補償するとしています。