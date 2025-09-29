国立オリンピック記念青少年総合センターで「秋のキッズフェスタ2025」開催
体験の風をおこそう運動推進委員会は10月25日〜26日、国立オリンピック記念青少年総合センターにて「秋のキッズフェスタ2025」を開催する。
「秋のキッズフェスタ2025」
同企画では、"〜見て、触れて、感じて!ここからはじまる!未来へつなぐ体験の風!〜"をコンセプト"に、130以上の様々なワークショップブースや体験教室を提供する。
プログラムは、火おこしや野外炊事、ポニーの乗馬といったアウトドア体験のほか、マルチスポーツやeスポーツを楽しめるスポーツ体験、オリジナル作品を作れるものづくりブース、歌舞伎の立ち回りや書き初めができる文化芸術体験など。
さらに、書家・金澤翔子氏による書道体験や、横浜F・マリノスアンバサダーの波戸康広氏によるサッカー教室、恐竜君のスペシャルステージなども予定している。
入場は、18歳以上は有料(500円)。別途有料の一部ブースあり。
