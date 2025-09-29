オリックスは２９日、岸田護監督と来季の監督契約を締結することを発表した。

岸田監督は２０１９年に現役を引退し、翌２０年より２軍投手コーチに就任。５年間にわたり、投手育成に尽力した。リーグ３連覇から５位に沈んだ昨年１０月、中嶋聡前監督からバトンを受け、監督に就任。０５年に発足したオリックス・バファローズの生え抜きとして初、球団の投手出身では前身・阪急時代の梶本隆夫（１９７９〜８０年）以来の指揮官誕生となった。

３月２８日の開幕戦・楽天戦（京セラドーム大阪）では、７９年の梶本以来となる、チームの新人監督の開幕戦白星。４月３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）では、優勝した２３年以来の首位タイに浮上した。４月１３日の楽天戦（楽天モバイルパーク）では、フランチャイズ制が施行された５２年以降のプロ野球新記録となる、開幕から敵地８連勝。両リーグ最速で１０勝に到達した。

だが、５月１１日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）に敗れて首位の座を日本ハムに明け渡すと、その後は２位と３位を往復。７月３、４日には再び首位に躍り出たが、同１３日以降はソフトバンク、日本ハムの２強に引き離され、３位から浮上することができなかった。

９月１５日のソフトバンク戦（京セラドーム）に敗れ、今季１２８試合目にして２年連続でのＶ逸が決定。同１８日には３位以下が決まった。それでも、開幕３戦目以降は貯金を死守。開幕から一度も勝率５割を切ることなく、走り続けた。２７日の楽天戦（京セラドーム）で白星を挙げ、３位での２年ぶりＣＳ進出が確定。就任１年目ながら、昨年５位からの躍進に導いた手腕を評価された。