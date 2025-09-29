DOMOTOの堂本剛（46）が28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。33年間所属していた事務所から、独立するに至った心境を話した。

堂本は「人生は一度だし、自分がその選択をしているのにはいろんな理由があってそうなっているわけだから。それこそ何をしても、何か意見って始まるじゃないですかって思っています。（選択を）してもしなくても意見は始まる」と心境を語った。

MC山崎育三郎（39）から「（独立後の）気持ちの変化はありますか?」と問われた堂本は「もちろん、色々あると思います」と話した。

17年に突発性難聴を発症し、現在も療養中の堂本は「新しいフィールドに移りたいと思った1つの理由として、自分の身体のこともあったんで。このまま音楽やりたいけど、やるためにはやっぱ休めないと続けられないかもなというのもあったし」と続け「フィールド変えてそういう時間作って、自分でスケジューリングできなかったときには出会えなかったお医者さんとかも出会えたりとかして。環境は変わったけど、気持ちはむしろ強くもなったような気もします」と独立後の心境の変化を明かした。