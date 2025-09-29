サブウェイ「サンド専用ドリップコーヒー」10月1日から発売開始/アラビカ豆を100%使用、一杯ずつ抽出できるマシンを導入

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン『サブウェイ』はコーヒーの全面リニューアルを実施し、サンドイッチとの相性を追求した「サンド専用ドリップコーヒー」として、2025年10月1日から全国の店舗で販売する。これを機に、ホットコーヒーの価格を値下げし、Sサイズ180円、Mサイズ260円(各税込)とした。

〈“サンドイッチに合うコーヒー”をテーマに開発〉

9月26日には『サブウェイ ヨコハマベイサイド本店』で試飲会が開催され、WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT マーケティング本部 部長の海野徹基氏が開発背景について説明した。2024年、ワタミが『サブウェイ』のマスターフランチャイズ権を取得したことを機に、アメリカや韓国の外食市場を視察。その中で『ダンキンドーナツ』の“ドーナツに合うコーヒー”というコンセプトに着想を得て、サブウェイ流の“サンドイッチに合うコーヒー”の開発が始まったという。

サブウェイ ヨコハマベイサイド本店の山之城隆司店長(左)とWATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT マーケティング本部の海野徹基部長(右)

当初はダンキンのコーヒーを参考にしたが、酸味が強くサンドイッチとの相性に課題があると判断。試行錯誤の末、酸味を抑えつつコクと香りのバランスを整えた、すっきりとした味わいのコーヒーが完成した。

シグネチャーサンドイッチである「BLT」とのペアリングがおすすめだとしているが、海野氏は「さまざまな組み合わせを試して、ベストマッチなサンドイッチ×コーヒーを見つけていただくことで、サブウェイが掲げる『Eat Fresh, Feel Good』を体感していただけるのでは」と語る。

サブウェイ BLT

サブウェイ 定番サンドイッチ

〈アラビカ豆を100%使用、抽出方法も刷新〉

コーヒー豆の仕入れ担当者によると、今回のコーヒーはアラビカ種100%を使用し、〈1〉クリアな味わい、〈2〉豆本来の個性、〈3〉適度な酸味と甘味、〈4〉滑らかな口当たり、〈5〉心地よい余韻ーーの5つの要素を重視して開発したという。

ブラジル(ミナス･ジェライスエリア)のナッツのような風味とコク、コスタリカ(リオ･ネグロ農園)のフルーティーな甘みと花のような香り、コロンビア(ウィラ･エリア)のマイルドな味わいと爽やかな酸味を組み合わせた。コスタリカやコロンビアのフルーティーさや酸味が新鮮な野菜と調和し、ブラジルのコク深さが肉類のうまみを引き立てる。

従来のコーヒーとの違いは、豆本来の味わいと焙煎方法の見直しにより、苦味を抑えた点だ。これにより、コーヒーの酸味や甘味、香りが際立ち、サンドイッチの塩味やドレッシングの酸味と調和する味わいになったという。

サブウェイ リニューアルしたコーヒーの味わい分析

さらに今回、コーヒーを一杯ずつ抽出して提供するスタイルに変更した。サブウェイのスローガン『Eat Fresh, Feel Good』のもと、常にフレッシュな状態でコーヒーを提供することを目的としている。従来はまとめて抽出して置いておく店舗もあったが、大学内や球場内などの一部店舗を除き、ほとんどの店舗で一杯ずつ抽出できるマシンに切り替えた。

〈ホットコーヒーを値下げし、購入機会の拡大へ〉

海野氏によると「これまでは、ドリンクの価格設定がやや高めだったこともあり、お客様がサンドイッチを購入した後、コンビニや自動販売機でドリンクを購入する傾向があった」という。

そこで今回のリニューアルでは、ホットコーヒーの価格をSサイズ180円、Mサイズ260円(各税込)に設定。「原価が約4倍に高騰している中、従来価格から50〜80円値下げした」（海野氏）。これにより、サンドイッチとコーヒーの同時購入を促す。

〈限定コーヒーホルダー&Tシャツで認知拡大へ〉

リニューアルを記念し、対象のコーヒー購入者に限定コーヒーホルダーを配布する。新たに作成したコーヒー豆モチーフのアイコンをデザインしており、テイクアウト時の視認性を高めている。

【実施期間】

2025年10月1日〜 ※なくなり次第終了

【対象商品】

ホット/アイスコーヒー･ホット/アイスカフェラテのSまたはMサイズ

※テイクアウト、イートインいずれも対象

【実施店舗】

サブウェイ全店(レジャー施設内店舗など、一部店舗を除く)

サブウェイ 「サンド専用ドリップコーヒー」

また、10月1日から店内スタッフは「GOOD COFFEE GOOD SAND!!」のメッセージとコーヒー豆モチーフのアイコンをデザインしたTシャツを着用する。来店者に自然とリニューアルを認識してもらうねらい。

サブウェイ リニューアルしたコーヒーをテーマにしたTシャツ

今後はコーヒーの浸透に合わせて、カップ自体のリニューアルも検討しており、海野氏は「サブウェイのカップを持って歩く姿が“ちょっとおしゃれ”と思ってもらえるようになれば」と、ブランドイメージの向上にも意欲を見せた。

〈サンド専用ドリップコーヒーのラインアップ(各税込)〉

◆ホットコーヒー

※ほかのドリンクメニューとサイズが異なる

Sサイズ(165ml):180円(従来価格:260円)

Mサイズ(210ml):260円(従来価格:310円)

◆アイスコーヒー

Sサイズ:260円

Mサイズ:320円

Lサイズ:380円

◆ホットカフェラテ

Sサイズ:260円

Mサイズ:320円

◆アイスカフェラテ

Sサイズ:260円

Mサイズ:320円

Lサイズ:380円