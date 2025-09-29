元テレビ東京で現在フリーの松丸友紀アナウンサー（４４）が２９日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演。夫で競輪の新田康仁選手との生活に言及した。

松丸アナと新田選手は２０１３年に結婚。１７年に第１子となる長男が誕生している。

ＭＣの「ナイツ」塙宣之から「競輪選手だと土日が（家に）いないんですか？」と問われると「土日もなんですけど、毎日開催されてるので…」。普段の生活について「ほとんど（家に）いなくて、しかも連絡も取れないんですよ。八百長対策で、家族も連絡取れない。大体（レースに）行くと４、５日いないので、４、５日間は連絡取れない」と明かした。

それ故に「子どもの身に何かあったときに相談したいってあるじゃないですか。できないんですよ。会場も基本的には気軽には行けなくて」。一度、新田選手がレース中に骨盤を骨折する大事故にあった際には「その時も、その様子はわかってたんです、ライブ配信で見てたので。その後どうなったんだろうって分からなくてやきもきしてたら、病院のお医者さんから連絡が来て『命の危機にひんしてます』って言われて。全く状況が理解できなくて」ということがあったことも告白。「大変な時期がありました」と振り返った。