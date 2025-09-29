お笑いコンビ「ツートライブ」たかのり、周平魂、「ガクテンソク」よじょう、奥田修二、「ギャロップ」林健、毛利大亮が２９日、大阪市内で行われたお笑いライブ「漫才匠」の取材会に出席した。

漫才賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」の２０２３年王者のギャロップ、２４年王者のガクテンソク、２５年王者のツートライブによるスリーマンライブが東京、大阪でそれぞれ行われる。

奥田は披露するネタについて「ツアー用に作ったネタ。自分たちのお客さん以外の人にも見てもらいたい」と呼び掛け、毛利は「一番ウケたい。万が一スベったら王者の顔は返したい」と宣言した。周平魂はガクテンソクとギャロップについて「ずっとアドバイスいただいてた２組なんで、恥ずかしくない漫才をやりたい」と意気込んだ。

「ＳＥＣＯＮＤ」後、東京での仕事が増えたという。周平魂は「意外と楽しくやれてます」と話したが、たかのりは「アイドルの人とか俳優さんと（一緒の仕事で）どういう立ち回りをするのか、まだつかみきれてない。今後、勉強しながらという感じ」と手探りだとぶっちゃけた。

お笑いライブは１０月２７日に大阪・なんばグランド花月で、１２月１日に東京・ルミネｔｈｅよしもとでそれぞれ行われる。