竹内由恵アナ、4歳息子＆2歳娘と親子ショット 家族で北海道旅行満喫「素敵な親子」
【モデルプレス＝2025/09/29】フリーアナウンサーの竹内由恵が29日、自身のInstagramを更新。長男と長女を連れた北海道旅行の様子を公開した。
【写真】竹内由恵アナ、4歳息子＆2歳娘と親子ショット
竹内は「ちょっと前に夏休みで北海道のトマムに行っておりましたー！」とつづり、家族で北海道へ訪れたことを明かした。写真には娘を抱きかかえた笑顔の竹内と、ボートの上ではしゃぐ息子の後ろ姿が写っている。「川下りはやっぱり楽しい！子供たちも冒険気分を満喫していました。綺麗な川にしかいないというドジョウ掴みも良かった！」と旅行を満喫したことを報告した。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「微笑ましい」「仲良し家族」「幸せそう」「お子さん大きくなった」などのコメントが寄せられている。
竹内アナは2019年3月に結婚し、同年9月にテレビ朝日を退社。2021年2月に長男、2023年8月に長女を出産した。（modelpress編集部）
