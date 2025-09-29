完熟フレッシュ・池田レイラ、美ウエストチラ見せディズニーショット披露「スタイル良い」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/29】お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラが29日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの美しいウエストラインが際立つコーディネートを公開した。
【写真】完熟フレッシュ・レイラ、美ウエストチラ見せショット
池田は「くるくるディズニー」「とっても空いてた」とコメントし、東京ディズニーランドで美しいウエストラインが際立つチェック柄のトップスとボトムスのコーディネートを披露した。ミニーマウスのカチューシャを着用し、ウエスト部分を強調するスタイリングが印象的である。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「似合う」「スタイル良い」「楽しそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】完熟フレッシュ・レイラ、美ウエストチラ見せショット
◆完熟フレッシュ池田レイラ、美ウエスト際立つディズニーコーデ披露
池田は「くるくるディズニー」「とっても空いてた」とコメントし、東京ディズニーランドで美しいウエストラインが際立つチェック柄のトップスとボトムスのコーディネートを披露した。ミニーマウスのカチューシャを着用し、ウエスト部分を強調するスタイリングが印象的である。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「似合う」「スタイル良い」「楽しそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】