青島文化教材社は、「サンダーバード」プラモデル商品3種を2026年1月に発売する。

本商品は1966年から国内で放送され、2026年で国内放送60周年を迎えた「サンダーバード」に登場するメカをプラモデル化したもので、当時発売されていたキットを復刻したものとなっている。

サンダーバード No.18 サンダーバード1号

2026年1月 発売予定

価格：2,200円

サイズ：全長約195mm

本商品は当時発売されていたサンダーバード1号の復刻キット。ロケット型のデザインが再現され、可変翼の開閉や乗員カプセルが射出するなどのギミックを搭載。車輪で手押し走行も可能。

サンダーバード No.19 サンダーバード2号

2026年1月 発売予定

価格：2,200円

サイズ：全長約190mm

本商品は当時発売されていたサンダーバード2号の復刻キット。大型輸送機として特徴的な丸みのあるデザインが再現され、中央部のコンテナの取り外し、さらにエレベーターカー3台を格納することができる。また、折りたたみ時、コンテナ下部の車輪で手押し走行ができる。

サンダーバード No.20 特大サンダーバード2号

2026年1月 発売予定

価格：4,180円

サイズ：全長約250mm

本商品は当時発売されていた特大サンダーバード2号の復刻キット。着脱可能のコンテナには付属の「サンダーバード4号」、「ジェットモグラ」、「磁力牽引車」が格納できる。

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964, 1999 and 2026. Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.