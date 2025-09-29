アイスの実からアサイーボウルフレーバーが新登場！ひと口でトレンドを味わえると大人気
ロングセラーブランド「アイスの実」とたっぷり野菜のヘルシーおうちごはん「GREEN SPOON」がコラボレーションした「アイスの実＜アサイーボウル＞」が2025年9月9日からファミリーマートで先行発売されている。今後は、2025年10月6日(月)からスーパーやドラッグストアなどへ販売店舗が拡大されるという。
【写真】本格的な味わいに仕上げたこだわりとは？
今回はそんな「アイスの実＜アサイーボウル＞」について、商品開発の背景やこだわりを担当者に聞いてみた。
■商品概要
商品名：アイスの実＜アサイーボウル＞
内容量：84ミリリットル(7ミリリットル×12個)
希望小売価格：227円前後
発売日：2025年9月9日
■担当者にインタビュー
――「アイスの実＜アサイーボウル＞」発売の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
ターゲットは自分のペースで前向きに過ごしている情報感度が高い20〜40代女性です。「GREEN SPOON社」は、“素材本来のおいしさを大切にする”という想いのもと、無添加・自然素材にこだわった商品を展開しています。一方、「アイスの実」は、“ぎゅっと凝縮した素材の濃い味わいで、手軽にリフレッシュしていただきたい”という想いで、素材のおいしさを凝縮した一粒ジェラートを開発しています。今回のコラボレーションは、両ブランドが持つ素材へのこだわりと技術を活かし、健康とおいしさを両立した新しい食体験をお届けしたいという共通の想いから実現しました。
――「アサイーボウル」をフレーバーとして選んだ理由を教えてください。
アサイーボウルは、アサイーに加えてさまざまなフルーツを組み合わせた、彩り豊かで栄養価の高いスイーツとして人気があります。また、GREEN SPOON社のスムージー「Sing Girl」もアサイーボウルをイメージした商品として高い人気があることから今回のコラボフレーバーとして選定しました。
――「アイスの実」と「GREEN SPOON」のコラボレーションはどのようにして実現しましたか？また、実現に向けて苦労した点があれば、それをどう乗り越えたかも教えてください。
GREEN SPOON社からコラボのご提案をいただいたことがきっかけで、プロジェクトがスタートしました。実現に向けて苦労した点はアサイーボウルの魅力である複数のフルーツの味わいや食感を、一粒で再現するのが大きな課題でした。GREEN SPOONの「Sing Girl」も、アサイーをベースにバナナ、ブルーベリー、いちごなどを贅沢に使用し、果実の味わいや食感が楽しめるのが特徴です。そのため、本製品は、アサイーに加え、ブルーベリー果汁、バナナピューレ、リンゴ果肉、いちご果肉・シードなどの通常のアイスの実よりも多くの果実素材を使用し、贅沢な味わいを再現しました。
大人気のアサイーボウルをひと口で。頑張ったご褒美にも、リフレッシュしたいときにもぴったり！ぜひ見つけたら手に取ってみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
