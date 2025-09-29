週明け２９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４９４．６８ポイント（１．８９％）高の２６６２２．８８ポイントと３日ぶりに反発している。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１５１．０２ポイント（１．６２％）高の９４５４．１２ポイントと反発した。売買代金は３０９０億９６１０万香港ドル（約５兆９０６８億円）にやや縮小している（２６日は３２３６億７３７０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。米利下げサイクルの期待が高まったことや、中国企業の業績改善が材料視されている。８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が２６日公表され、上昇率は予想に一致。インフレ圧力が想定の範囲内におさまったとの見方が広がり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に追加利下げをするとの観測が維持された。また、中国の国家統計局は２７日、８月の工業企業利益は同月比で２０．４％増加し、７月の１．５％減から一転して大幅に増加したことを明らかにしている。指数は引けにかけて一段高となった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が７．９％高、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．９％高、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が５．３％高と上げが目立った。

セクター別では、中国の証券が高い。広発証券（１７７６／ＨＫ）がと華泰証券（６８８６／ＨＫ）がそろって１２．５％、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１１．８％、東方証券（３９５８／ＨＫ）が１１．３％ずつ上昇した。中国金融当局が２６日、外国人投資家の債券取引など本土市場アクセスを拡大すると通達。収益増につながると期待された。また、本土マーケットの先高観が強まっていることも追い風となっている。

マカオのカジノ関連も急伸。新濠国際発展（２００／ＨＫ）が１１．１％高、澳門博彩ＨＤ（８８０／ＨＫ）が５．４％高、金沙中国（１９２８／ＨＫ）が４．６％高で引けた。今週始まる中国の連休では、およそ２３億人が国内外に移動すると予測されている。レジャー関連の支出も増加すると期待された。

産金・非鉄セクターも物色される。招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が６．７％高、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．９％高、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が５．１％高、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が４．９％高、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が４．８％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．０％高と値を上げた。産金については、金相場の最高値更新が材料視されている。

半面、新興ＥＶ（電気自動車）関連はさえない。小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．０％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が１．６％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１．５％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１．０％ずつ下落した。産業統制の動きが懸念されている。中国商務部は２６日、来年１月１日から電気自動車（ＥＶ）輸出に免許取得を義務付けると発表。輸出に許可が必要となり、自動車市場の統制が厳格化される。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．９０％高の３８６２．５３ポイントで取引を終了した。証券が高い。産金・非鉄、ハイテク、不動産、インフラ関連、医薬、公益、保険なども買われた。半面、銀行は安い。エネルギー、運輸も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）