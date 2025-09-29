マツコ・デラックスが29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。過去にあった「金額を見て驚いた」体験を明かした。

今放送のメールテーマは「金額を見て驚いたことがありますか？」だった。マツコは「昔、ある方にプレゼントをしようと思って。そこのブランドのバッグが、50、60万ぐらいだったんですよ。大きいやつで」と切り出した。

「今、冷静に考えたら使ってる革を見たら、それじゃ済まないって分かるんですけど、値段を見ないで、これって50、60万のつもりでそれを店員さんに渡して。じゃ精算してきますってカードを渡して戻ってきたら、300万だったの」と打ち明けると、スタジオからは悲鳴が飛んだ。

そして「あれはマジでびっくりした」とした上で「クロコダイルだったの。クロコダイルってピンキリなんだけど、聞いておけばよかったのよ、店員さんに」と当時の状況を回想。

「そしたら『これはすごい革でね』とかさ、ご説明くださったら『それだったら結構です』ってなったんだけど。ノリで『50、60万でクロコだけど、毛が生えて10万とかそれぐらいかな』みたいな感じで何にも値札見ないで渡したら、軽自動車買える額で。あれが今まで一番ぶったまげました」と語った。その上で「それからは絶対に安いものでも値段は見て買うようにしてる」と明かした。