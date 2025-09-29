ピューロランドで“クロミの誕生日”をお祝い！ 「マイメロ＆クロミのアニバーサリーイベント」第3弾スタート
サンリオピューロランドは、9月から、現在開催中の「My Melody＆Kuromi Anniversary Party （マイメロディ＆クロミアニバーサリーパーティ）」にて、クロミの誕生日を祝う新たなコンテンツを順次開始中だ。
【写真】特別感たっぷり！ 誕生日当日に販売予定の「バースデードール」
■注目は特別仕様の「エコ・クロミカー」
今回順次スタートしているのは、12月31日（水）まで開催されるサンリオの人気キャラクター“マイメロディ”50周年と“クロミ”20周年のアニバーサリーを記念した「My Melody＆Kuromi Anniversary Party」の第3弾コンテンツ。
特に注目は、ライドアトラクション「〜マイメロディ＆クロミ〜マイメロードドライブ」に10月31日（金）から新登場するクロミの世界観をぎゅっと詰め込んだ特別仕様の「エコ・クロミカー」。遊び心いっぱいのクロミをイメージしたデザインを施した特別なカートで「マリーランド」を巡ることができる。
また、3階エントランスショップでは、クロミのアニバーサリー限定デザインのバースデーグッズが10月28日（火）より販売。アニバーサリーコスチュームをまとった「アクリルスタンド」や「ハート型うちわ」などがそろい、クロミの誕生日10月31日（金）には特別仕様の「バースデードール」も登場する。
さらに、アニバーサリー仕様の「クロミのバースデーカレーセット」が1階キャラクターフードコートで提供されるほか、クロミの20周年を記念した「「Kuromi 20th Anniversary まっクロ★バースデーイルミネーション」や、「Kuromi 20th Anniversary スペシャルグリーティング」も実施中だ。
