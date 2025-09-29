◆記者コラム・タカ番24時

大変失礼かもしれないが、気になったので聞いてしまった。

「にきび、増えた？」

ソフトバンクのドラフト2位ルーキー庄子雄大内野手だ。10月2日に23歳の誕生日を控えている1軍では最若手。顔にある赤い吹き出物がいつもより多いように感じた。年齢的にもまだできるのかな、若いっていいなと思っていたら「1軍に来てから増えたんですよね」と返ってきた。

もちろんチームの勝利に貢献するという面は変わりないが、2軍ではある程度、自分の技術向上に集中できる環境ではある。一方、1軍はとにかく結果を残さなければいけない世界。出なければいつ出場選手登録を抹消されるのか分からないプレッシャーの中で、日々戦っている。特に庄子のような出場機会の限られている選手は少ないチャンスをものにしなければいけない。「もしかしたらストレスでできたのかもしれませんね」とも語る。

それでも7月末に3度目の昇格をしてからは1軍に残り続け、1年目でリーグ優勝も経験。「大学の時にリーグ優勝して缶でやって以来」というビールかけにも入った。「やっぱり熱気がすごかった。これぞプロのビールかけだなっていうのは感じました」と興奮気味に語った。

優勝を決めた翌日の西武戦は「9番遊撃」で約2カ月ぶりにスタメン出場。プロ初打点を記録するなど結果を残した。「クライマックスシリーズ、日本シリーズまで生き残るためにしっかりアピールしないと」。お肌のケアも忘れずに。（大橋昂平）