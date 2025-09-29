福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は29日午後2時30分、九州北部地方（山口県を含む）と九州南部・奄美地方に高温に関する早期天候情報を発表した。

【九州北部地方】10月5日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差＋2.4℃以上。向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、10月4日ごろからはかなり高くなる見込み。農作物の管理などに注意。また、今後の気象情報などに留意。

【九州南部・奄美地方】10月5日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差＋2.2℃以上。向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、9月30日と10月5日頃からはかなり高くなる見込み。農作物の管理などに注意。また、今後の気象情報などに留意。

【早期天候情報】その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性がいつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報。6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」「かなり低い」となる確率が30％以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30％以上と見込まれる場合に情報を発表する。