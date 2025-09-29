「お～！いいよ、いいよ。」



世羅町に届いた秋の味覚、マツタケです。

町内にある国産マツタケの販売店では、今月20日から入荷が始まっています。

29日朝に入ったのは岩手県産の約30キロ。

今年は猛暑の影響などで例年より1週間から10日ほど遅れているということです。



■まつたけ村 金光浩二社長

「去年の5分の1くらいですね。入荷量は。大きさも形も立派なものがやっと入るようになりました。」





届いたばかりのマツタケも店頭に並びます。入荷が少ない影響を受け、価格は1割程度上がっているということです。最も高額なものは、700グラム、15万円。大きさは、18センチです。■三原市からの客「毎年この時期になったらマツタケが楽しみで来てます。親戚にいつも送る。」■呉市からの客Qどのようにマツタケを食べる？「家では焼き。土瓶蒸しとか。すき焼きが多いですね。」■まつたけ村 金光浩二社長「国産のマツタケは、味、香り、歯ごたえも最高なものがきております。去年は（県内で）思いがけずたくさん出ましたので、今年も非常に期待はしています。」県内産の入荷は気温が下がる10月中旬を見込んでいます。【2025年9月29日 放送】