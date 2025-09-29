国産マツタケ入荷始まる 広島県内産は来月中旬
「お～！いいよ、いいよ。」
世羅町に届いた秋の味覚、マツタケです。
町内にある国産マツタケの販売店では、今月20日から入荷が始まっています。
29日朝に入ったのは岩手県産の約30キロ。
今年は猛暑の影響などで例年より1週間から10日ほど遅れているということです。
■まつたけ村 金光浩二社長
「去年の5分の1くらいですね。入荷量は。大きさも形も立派なものがやっと入るようになりました。」
入荷が少ない影響を受け、価格は1割程度上がっているということです。
最も高額なものは、700グラム、15万円。大きさは、18センチです。
■三原市からの客
「毎年この時期になったらマツタケが楽しみで来てます。親戚にいつも送る。」
■呉市からの客
Qどのようにマツタケを食べる？
「家では焼き。土瓶蒸しとか。すき焼きが多いですね。」
■まつたけ村 金光浩二社長
「国産のマツタケは、味、香り、歯ごたえも最高なものがきております。去年は（県内で）思いがけずたくさん出ましたので、今年も非常に期待はしています。」
県内産の入荷は気温が下がる10月中旬を見込んでいます。
【2025年9月29日 放送】