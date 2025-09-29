俳優の佐藤隆太（45）が29日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。3人の子供について語った。

佐藤は09年に結婚し、現在は3人の子を持つ父となった。子供は「高校1年生、小学5年生、小学3年生です」と娘2人と息子だと言い、子育てについては「だいぶリズムは落ち着いてきたかなと思いますね」と目を細めた。

きょうだいゲンカは「ありますね」とし、「みんな基本的に仲はいいと思うんですけど、まあちょっとした、大したことないことから始まって、いつの間にかケンカになってたりとかはありますけど」と語った。

仕事がない時は家庭中心の生活だとし「ほぼ100パーセント、仕事が休みの日は家のことで動いてるんですけど」と佐藤。それぞれがさまざまな習い事をしているため「あっち行ったりこっち行ったり大変なんですよね」と話し、「だから本当にもう運転手のような。子供の。送って、迎えに行って。それの繰り返しですね」と打ち明けた。

それでも「逆に考えると、日々本当に奥さんが毎日そんなスケジュールをこなしてくれているので。だから自分もいる時ぐらいはさすがに。俺、休みだからちょっと遊びに行ってくるわとは言えないですよね」と笑顔で話した。

「でもそれも楽しいですけれどね」とも続け、送迎の際には「ああいう空間で、ちょっとゆっくり子供と話せる時間もできたりっていうのもありますし」と強調した。

学校行事にもなるべく参加できるようにしているという。「先日息子の運動会を見に行った時に、親子競技がありまして。子供と一緒にフラフープみたいな輪っかに入って、思い切り走ってリレーするみたいなのがあったんですけど。まあ緊張しまして」と回顧。

「本当に僕数年ぶりにあんな緊張したかなって感じでしたねえ」としみじみ。司会の黒柳徹子が「本番より緊張する」と尋ねると「まさにその通り。カメラの前に立ってお芝居するとき以上に凄い緊張しました」と振り返った。

「自分がいい格好したいとかそういうのは全くないんですよ」としたものの「やっぱり転んだりして、子供だったりチームに迷惑をかけたくないっていう一心ですよね。子供たちはもちろん本気でやっているので足引っ張りたくないっていうか。慎重に一歩一歩踏みしめながら走りましたね」と力を込めた。

「結果的に転ぶことなく笑顔で走り切れたので。いや、笑顔じゃないか。引きつった笑顔で。走り終わった時にやっと心からの笑顔で笑えたというか。ああ無事に終えられたというか」とほっとしたとし、「子供も喜んでくれたので。凄くいい思い出になりました」と声を弾ませた。