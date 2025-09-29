来年春の選抜大会につながる秋の高校野球県大会の決勝が28日行われ、日大山形が5年ぶり16度目の優勝を果たしました。上位3チームが10月に開かれる東北大会に出場します。



決勝は、ことし夏の県大会を制した日大山形と8年ぶりに決勝に駒を進めた東海大山形が対戦しました。

試合は、初回から動きます。日大山形は、ヒットと2つのデッドボールでワンアウト満塁のチャンスを作ると、5番相馬のタイムリーヒットで先制します。

3回にも1点を加えた日大山形は、5回表、またも満塁のチャンスを迎えると、代打・鈴木。

ライトの頭上を越える走者一掃のタイムリー3ベースヒット。

さらにこの回、2点を加え、7対0とリードを広げます。

追いかける東海大山形は6回ウラ、2アウト満塁としますが、日大山形の先発・菅原が粘りの投球で得点を許しません。

継投で東海大山形打線を無失点に抑えた日大山形が7対0で東海大山形を下し、5年ぶり16度目の優勝を果たしました。





日大山形高校 遠藤聖也主将「新チームが始まってから『日本一』という目標を立てたのでしっかり東北大会も熱く・泥臭く・粘り強く優勝してセンバツや神宮大会につなげられるようにしたい。」東海大山形高校 武田宗志郎主将「ピンチになった時の雰囲気などはまだまだな部分がある。短い間だが、チーム作りをもう一度して東北大会に挑みたい。」決勝を戦った日大山形と東海大山形、それに3位決定戦で山形中央に勝った鶴岡東の3チームが、10月9日から岩手県で開かれる東北大会に出場し、春の選抜大会出場を目指します。